Americanenses jogam de novo e seleção de basquete ganha a terceira seguida

Única invicta no basquete feminino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, a seleção brasileira ganhou seu terceiro jogo seguido nesta sexta-feira. Comandada por 14 pontos da pivô Érika, cestinha do time pelo segundo jogo consecutivo, fez 78 a 57 na Colômbia.

Como já fizera diante da Venezuela, a equipe começou atrás do placar no primeiro quarto, mas virou antes mesmo do intervalo, com 41 a 31, para embalar rumo à vitória. Apesar de as colombianas esboçarem reação no terceiro, o Brasil jamais se descontrolou e confirmou o triunfo sem sustos.

Brasil venceu mais uma no basquete feminino – Foto: Gaspar Nóbrega / COB

Além, da cestinha Érika, que repetiu os 14 pontos anotados contra a Venezuela, a seleção ainda contou com excelente auxílio de Sossô, que anotou 13 vezes, além de Licinara e Carina, com 11 pontos cada. A semifinal ocorre neste sábado.

BRASIL PERTO DE VAGA OLÍMPICA NO TÊNIS

O País está fazendo bonito no tênis em Santiago e Laura Pigossi e Gustavo Heide estão a uma vitória da final e da vaga olímpica após ganharem seus jogos das quartas de final, nesta sexta-feira.

A tenista avançou às semifinais com vitória por 7/5, 4/6 e 6/1 sobre a americana Jamie Loeb em 2h23 de disputa. A próxima rival de Pigossi será a argentina Julia Rivera, neste sábado. A outra semifinal também podia contar com uma tenista brasileira, mas Carol Meligeni acabou eliminada, nas quartas, pela argentina Lourdes Carle, parciais de 6/1 e 7/6 (9/7).

Já Gustavo Heide se garantiu na semifinal ao superar o paraguaio Daniel Vallejo por 6/3 e 6/4 e também brigará por vaga em Paris-2024 neste sábado. “Venho jogando muito bem, elevando meu nível e só crescendo no torneio. Amanhã tem tudo para ser um bom dia. Semifinal tem aquela tensão por causa da busca de vaga na final e olímpica, mas com certeza vou entrar sabendo o que tenho de fazer”, disse o brasileiro.

FINAL DECIDIDA NO BEISEBOL

A seleção brasileira de beisebol conheceu nesta sexta-feira o adversário da decisão deste sábado. O Brasil vai brigar pelo ouro com a Colômbia, que fez 2 a 1 no Panamá e confirmou a segunda vaga na final – os brasileiros se garantiram com antecedência.

Será uma reedição do último jogo da fase de classificação em Santiago, quando o Brasil levou a melhor ao virar na prorrogação, por 8 a 7, após início ruim, no qual saiu em desvantagem de 4 a 0.

DEMAIS ESPORTES

O Brasil garantiu uma medalha no surfe nesta sexta com Tatiana Weston-Webb avançando ao round quatro, uma espécie de semifinal, já que não a disputa pelo bronze. Principal nome do País no feminino e oitava do ranking mundial, ela ainda tentará “melhorar” o lugar no pódio. Para avançar, ela derrotou a peruana Daniella Rosas, campeã em Lima-2019, com virada na última nota. Perdia por 10,50 a 7,17, quando encaixou uma onda de 4,87 suficiente para subir a 12,04.

No tiro, Felipe Wu ficou muito perto de nova medalha, desta vez na pistola de ar 10m por equipes mistas. Ao lado de Cibele Breide, perdeu na decisão do bronze. Ele já havia levado o bronze na pistola de ar 10m. Já na fossa olímpica, Jaison Santin terminou no sétimo lugar, mesma colocação de Cassio Rippel na carabina 3 posições.