Americanenses faturam o ouro nos Jogos Pan-Americanos com a seleção feminina de basquete

Título contou com a participação de Débora Costa, capitã do time, e Leila Zabani, maior pontuadora do Brasil no torneio

Leila Zabani marcou dez pontos na final contra a Colômbia e foi a cestinha do Brasil no Pan - Foto: Eduardo Verdugo/Associated Press/Estadão Conteúdo

Com as americanenses Débora Costa e Leila Zabani como titulares, a seleção brasileira de basquete feminino conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 neste domingo (29), ao vencer a Colômbia por 50 a 40.

Leila terminou o torneio como a maior pontuadora do Brasil, com 57 pontos. Na final, a ala de 32 anos anotou dez e ficou atrás apenas da pivô Érika de Souza, que marcou 13.

Capitã da equipe, Débora ajudou com sete pontos. A armadora faturou seu segundo título consecutivo no Pan, uma vez que também fez parte do time campeão em Lima-2019. A seleção também venceu o Pan em 1967, 1971 e 1991.

Na decisão contra a Colômbia, o Brasil não pôde contar com Manu, que levou uma pancada no joelho direito, e Maria Albiero, que fraturou o metacarpo da mão direita. Elas sofreram as contusões na semifinal contra a Argentina.

O Brasil venceu o primeiro quarto por 23 a 15, com Leila bem nas bolas de três e Érika castigando no garrafão. Com as defesas mais eficientes que os ataques, o duelo foi para o intervalo com apenas 32 a 23.

O terceiro período teve apenas 6 a 6 na parcial e o Brasil seguia à frente, com 38 a 29, mas com baixo aproveitamento no ataque. No último período, o ataque funcionou um pouco melhor, com destaque para Débora, e o Brasil fechou vencendo por 50 a 40.

Agora, a seleção mira o Pré-Olímpico Mundial, que ocorre entre os dias 8 a 11 de fevereiro, em Belém (PA), no Ginásio Mangueirinho. A equipe enfrentará Austrália, Sérvia e Alemanha. Desses quatro, somente três vão se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Todos com ouro

Por enquanto, todos os americanenses que competiram em Santiago conseguiram medalha de ouro. Além de Débora e Leila, outros dois atletas nascidos em Americana chegaram ao topo do pódio: Murilo Sartori, na natação, e Guilherme Mapelli, na canoagem slalom.

A cidade também será representada por Felipe Bardi, que entra em ação no atletismo a partir desta segunda-feira, com a semifinal dos 100 metros rasos.