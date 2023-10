A seleção brasileira de basquete feminino está classificada para a semifinal dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Com boa atuação da americanense Leila Zabani, a equipe venceu a Venezuela por 94 a 47, na manhã desta quinta-feira, e garantiu a vaga no mata-mata.

Vindo do banco de reservas, a ala anotou 12 pontos e foi uma das principais pontuadoras do duelo. Além disso, teve sete rebotes e sete assistências na vitória brasileira. Outra representante do município em quadra foi Débora Costa, que iniciou como titular e contribuiu com duas assistências e dois rebotes.

Brasil venceu por 94 a 47 nesta quinta – Foto: Wander Roberto / COB

Após o jogo, Leila destacou a evolução da equipe após dois jogos disputados. Na quarta-feira, a seleção venceu o México por 72 a 54 na abertura do Grupo B – jogo que também contou com a participação da dupla americanense.

“A gente trabalhou muito nos treinamentos para ter um time coletivo, coeso e acho que a gente vem crescendo. Hoje conseguimos, ainda melhor que ontem, seguir o que o Camargo [treinador] queria. A gente vem crescendo na competição e é melhorar e se soltar a cada jogo”, disse Leila, em entrevista à CBB (Confederação Brasileira de Basquete).

Já garantida na semifinal, a seleção encerra a primeira fase hoje, diante da Colômbia, às 10h30. As duas equipes possuem 100% de aproveitamento e irão definir o primeiro lugar da chave.

Ala Leila foi um dos destaques do time brasileiro – Foto: Wander Roberto / COB

Para a ala, a partida será um teste em busca do bicampeonato pan-americano. “É um passo de cada vez, acho que vai ser um bom desafio para a gente no nosso objetivo, que é ganhar a medalha de ouro. Agora os adversários vão ser mais difíceis também”, completou a ala.

Mata-mata

A semifinal do basquete feminino será no sábado, com horário a ser definido. Se classificam as duas primeiras seleções de cada chave, que se enfrentam em jogo único eliminatório. O grupo A, que também será definido na sexta, conta com Chile, Cuba, Argentina e Porto Rico.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.