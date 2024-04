Americanense Izabele de Oliveira é eleita assistente revelação no Paulistão

Ela recebeu o prêmio em cerimônia na noite desta segunda; no campo, Santos teve maioria dos escolhidos

A árbitra assistente Izabele de Oliveira, de Americana, recebeu na noite desta segunda-feira (8) o prêmio como assistente revelação do Campeonato Paulista 2024, em cerimônia realizada pela FPF (Federação Paulista de Futebol), em São Paulo. Além dela, Gabriel Henrique Meira Bispo foi premiado na mesma categoria, como árbitro revelação.

Izabele foi eleita a assistente revelação do Campeonato Paulista – Foto: João Loureiro / Ag. Paulistão

Outro nome da região na arbitragem, Raphael Claus, de Santa Bárbara d’Oeste, foi cotado para melhor árbitro, mas acabou não vencendo. A premiação foi para Flávio Rodrigues de Souza.

Além deles, Danilo Ricardo Simon e Neuza Back foram os melhores assistentes, enquanto Rodrigo Guarizo foi o melhor VAR e Vitor Carmona ganhou como melhor assistente de VAR.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em relação à premiação de campo, o Palmeiras foi o campeão paulista pelo terceiro ano seguido, mas, ao contrário de 2022 e 2023, não dominou a seleção do Paulistão. Foi o vice-campeão Santos o time que teve mais integrantes na equipe ideal, eleita com votos dos capitães e técnicos dos 16 clubes que disputaram o Estadual.

Do Peixe foram escolhidos o goleiro João Paulo, o lateral-direito Hayner, o zagueiro Joaquim, os volantes João Schmidt e Diego Pituca e o atacante Guilherme. Pituca também ganhou o prêmio de craque da galera.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O Palmeiras emplacou o zagueiro Murilo, os atacantes Flaco López, artilheiro da competição, com dez gols, e Endrick, eleito também o craque do Estadual. Abel Ferreira foi eleito o melhor treinador e faturou o prêmio pela primeira vez.

Os outros premiados foram o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino e o meio-campista Rômulo, que foi comprado pelo Palmeiras depois de se destacar na competição vestindo a camisa do Novorizontino. Ele também foi eleito o atleta revelação e craque do interior.