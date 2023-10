Americanense Guilherme Mapelli é bicampeão pan-americano na canoagem

Guilherme Mapelli conquistou o bicampeonato no Pan - Foto: Gaspar Nobrega/COB

Mais um americanense conquistou ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, neste domingo (29). Desta vez, o campeão foi Guilherme Mapelli, na canoagem slalom.

Ele venceu na prova K1 Cross, na qual os atletas competem com caiaque, e chegou ao bicampeonato consecutivo, pois já havia faturado o título no Pan de Lima-2019.

“Sem palavras. Ainda tentando assimilar o que aconteceu. Estou muito feliz por estar participando dos Jogos Pan-Americanos. Há um tempo, por alguns problemas pessoais, eu nem sabia se ia vir e, graças a Deus, consegui o ouro. Consegui largar muito bem, e a sensação na água foi a melhor dos últimos tempos”, vibrou.

Aos 29 anos, Guilherme subiu ao pódio acompanhado do canadense Alex Baldoni, vice-campeão, e do peruano Eribelto Gutierrez Robles, que ficou em terceiro. Apesar de ter nascido em Americana, ele mora em Três Coroas, no Rio Grande do Sul.

Na última terça-feira, o nadador americanense Murilo Sartori também faturou o ouro, no revezamento 4×200 metros livre. Ele também conseguiu o bronze nos 200 m livre.