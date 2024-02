Americanense Felipe Bardi compete no Mundial Indoor nesta sexta

O americanense Felipe Bardi entrará em ação no Campeonato Mundial de Atletismo Indoor nesta sexta-feira (1º). Representando a seleção brasileira em Glasgow, na Escócia, o velocista irá disputar a prova eliminatória dos 60 m rasos às 10h10.

Caso avance para a grande final, voltará à pista às 16h45 em busca da medalha. A vaga no Mundial veio no fim de janeiro, quando Bardi conquistou a medalha de ouro no Sul-Americano Indoor, com direito a quebra de recorde da competição. Na ocasião, o americanense correu os 60 m em 6s58.

Após recorde no Sul-Americano, Felipe Bardi busca medalha no Mundial Indoor – Foto: Wagner Carmo/CBAt

No atletismo indoor, as pistas possuem tamanho reduzido e as provas são disputadas em locais fechados. No caso da prova de Felipe Bardi, os 60 m são equivalentes aos 100 m do atletismo outdoor, ou seja, ao ar livre. Além dele, a prova também terá Erik Cardoso, o segundo brasileiro a correr abaixo dos 10 segundos nos 100m, assim como Bardi.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Eu sempre tenho como objetivo melhorar a marca. Em Glasgow não será diferente. É claro que o recorde do ano passado nos 100 m foi expressivo, o Brasil precisava dessa marca, mas a gente está pensando em ser mais rápido”, disse o americanense via CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Tem grandes competições no Brasil, inclusive, como o Troféu Brasil e o Ibero-Americano. Quem sabe correr na casa dos 9.80 e chegar forte nos Jogos Olímpicos”, completou Bardi. A respeito da Olimpíada de Paris, o velocista garantiu o índice para disputar a competição ao correr em 9s96.

Para ser confirmado oficialmente em sua segunda edição de Jogos Olímpicos, o tempo de Bardi precisa permanecer entre os três melhores do Brasil até o dia 30 de junho. Atualmente, é o primeiro.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.