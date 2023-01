Americanense é destaque do Guarani na estreia da Copinha

O americanense Theo Henrique Lanza foi destaque na estreia do Guarani na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na goleada do Bugre por 4 a 1 contra a Francana, na segunda-feira, o atacante marcou gol e deu uma assistência em partida válida pelo grupo 8 da competição.

Antes de chegar ao Brinco de Ouro da Princesa, o atleta de 19 anos passou pela base do Rio Branco. No Guarani, está desde 2016, quando se transferiu para jogar pela categoria sub-13. Theo disputa a Copinha pela segunda vez e celebra a boa estreia como titular no principal torneio de base do País.

Theo Henrique assinou contrato como profissional – Foto: Thomaz Marostegan / Guarani

“Muito feliz em estrear com um gol e uma assistência, isso só aumenta a confiança para a continuidade da Copinha. Fizemos dois meses e meio de preparação e chegamos prontos para a competição. Vamos jogar todos os jogos como finais”, disse ao LIBERAL.

Em dezembro, Theo assinou seu primeiro contrato profissional com o Guarani. Ele vive a expectativa de receber oportunidades no time principal. “Espero ter chances no profissional, mas minha cabeça agora está focada para a disputa da Copinha, em fazer bons jogos e com isso poder ajudar a equipe”, concluiu.

*Estagiário sob a supervisão de Reginaldo Gonçalves.