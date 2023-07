Americanense Débora Costa foi titular em seis dos sete jogos do título da Americup

O título da Americup feminina de basquete, conquistado pela seleção brasileira no último domingo (9), teve participação da americanense Débora Costa. A armadora esteve em quadra na grande decisão, na qual o Brasil venceu os Estados Unidos por 69 a 58, anotando quatro pontos, dois rebotes e três assistências.

Débora Costa foi titular em seis dos sete jogos da competição continental – Foto: Fiba / Divulgação

Débora, que é jogadora do Sesi Araraquara, esteve em quadra durante todas as sete partidas feitas pela seleção brasileira na competição, sendo seis delas como titular do time.

Suas médias foram de 3.4 pontos, 1.9 rebote e 2.1 assistências em 17.3 minutos por jogo. No compilado do time brasileiro, Débora foi a segunda com maior média de assistências, atrás apenas de Tainá Paixão, que teve 4.1.

O destaque da decisão foi a pivô Kamilla Cardoso, que atua pela Universidade da Carolina do Sul, dos Estados Unidos, com 20 pontos, 11 rebotes e recebeu o prêmio de melhor jogadora da Americup. O Brasil foi à quadra com Tainá Paixão, Débora Costa, Rapha Monteiro, Damiris Dantas e Kamilla Soares.

Americanense joga no Sesi, de Araraquara – Foto: Fiba / Divulgação

Com o título de forma invicta, o Brasil garantiu uma vaga no Pré-Olímpico Mundial, que irá definir as dez últimas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem. A seleção ainda se classificou para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, que será disputado neste ano. A equipe brasileira é a atual campeã.

Na fase de grupos, o Brasil venceu Cuba (92 a 53), Venezuela (90 a 76), Argentina (55 a 56) e os Estados Unidos (67 a 54). Já na fase final, a seleção despachou o México (83 a 61), Porto Rico (85 a 74), voltando a derrotar o time norte-americano na decisão.

Seleção foi campeão na noite de domingo – Foto: Fiba / Divulgação

Agora, Débora volta seu foco para a disputa da LBF (Liga de Basquete Feminino). Na competição, ela soma cinco jogos, com médias de 8.8 pontos, 3.6 rebotes e 5 assistências por jogo desde que foi contratada, em maio. O início dos playoffs será nesta sexta-feira (14). O Sesi enfrentará o Ituano nas quartas de final.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.