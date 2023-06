Americanas se vingam de final em Madri e derrubam Bia Haddad nas duplas em Roland Garros

O reencontro de Bia Haddad e Victoria Azarenka com as americanas Jéssica Pegula e Cori Gauff não foi como a dupla da brasileira imagina. Depois de conquistarem o título do Aberto de Madri, há menos de um mês, elas acabaram na revanche em Roland Garros sem impor resistência, caindo por 6/3 e 6/1.

Bia Haddad teve pouco tempo para descansar após sua batalha de três sets contra a russa Ekaterina Alexandrova e, com a experiente belarussa, pouco impôs resistência às grandes favoritas, que podem se tornar a dupla número 1 do mundo caso saiam campeãs em Paris.

A vitória tranquila da estreia contrastou com um duro jogo nesta sábado, pela segunda rodada de Roland Garros. Em somente 61 minutos, as americanas se garantiram nas oitavas de final.

O primeiro set durou somente 27 minutos e as americanas foram logo abrindo 3 a 0, com uma quebra. Sem conseguir ameaçar o serviço das rivais, Bia e Azarenka acabaram levando 6 a 3, com as oponentes fechando no primeiro match point.

A parcial seguinte foi ainda pior. Sem conseguir sacar bem, brasileira e belarussa foram logo ficando em desvantagem enorme de 4 a 0. Anotaram o ponto de honra no quinto game, mas deram adeus à competição com a terceira quebra na parcial e fáceis 6 a 1 para as americanas.

Outra brasileira na chave de duplas, Ingrid Guimarães também se despediu na segunda rodada de Roland Garros. Ao lado da belarussa Iryna Shymanovich, acabou perdendo por 7/6 (7/4) e 6/1 para a belga Elise Mertens e a australiana Storm Hunter.

IGA SWIATEK ARRASA CHINESA

A polonesa Iga Swiatek deu mais um passo para o título em Roland Garros neste sábado com vitória humilhante diante da chinesa Wang Xinyu. A líder do ranking aplicou um duplo 6/0 em somente 52 minutos. Nas oitavas ela encara a ucraniana Lesia Tsurenko, que fez duplo 6/1 sobre a canadense Bianca Andreescu. Entre as cabeças de chave, destaque ainda para as vitórias de Ons Jabeur e Cori Gauff.

No masculino, Casper Ruud, Holger Hune e Grigor Dimitrov confirmaram o favoritismo, indo às oitavas, enquanto Taylor Fritz e Borna Coric acabaram surpreendidos e eliminados.