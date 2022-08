Americana entra em estado de alerta por conta da baixa umidade do ar

Americana entrou em estado de alerta devido à baixa URA (umidade relativa do ar) nesta segunda-feira (1º), quando o município atingiu os 19,6%, índice considerado como estado de alerta. A informação é da Defesa Civil do município.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a URA abaixo de 60% é considerada preocupante para a saúde. Entre 31% e 40%, estado de observação; 21% e 30%, atenção; e entre 12% e 20%, alerta.

Umidade relativa do ar chegou a 19,6% nesta segunda-feira – Foto: Arquivo / Liberal

No dia 29 de julho, última sexta-feira, foi registrado menos de um milímetro de chuva, de acordo com dados do Sidec (Sistema Integrado de Defesa Civil), monitorado pela Defesa Civil.

Através de uma nota enviada à imprensa, o coordenador do órgão, João Miletta, informou que a situação atual de estiagem, com tempo seco, temperaturas elevadas e a falta de chuva, causa impacto na saúde da população, que deverá tomar cuidados especiais neste período.

A orientação é de que os munícipes evitem exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h e que bebam bastante água. Também é aconselhável umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água, além de permanecer em locais protegidos do sol e aplicar soro no nariz.

“Julho praticamente não teve chuvas, piorando ainda mais a condição dos poluentes do ar e das queimadas neste período”, comentou Miletta.