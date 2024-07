Americana conquista medalhas nos Jogos Regionais de Bragança Paulista

Ciclismo conquistou o bronze em três categorias nesta sexta-feira; handebol estreou com boa vitória sobre Amparo

Equipe de ciclismo de Americana levou o bronze em três categorias – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A delegação de Americana começou bem na 66ª edição dos Jogos Regionais, em Bragança Paulista, e já conquistou medalhas de bronze em três categorias do ciclismo, nesta sexta-feira (19).

Segundo a prefeitura, o município ficou em terceiro nas provas de velocidade por equipe masculina, velocidade por equipe feminina e ainda em velocidade individual masculina.

Além disso, o time teve bons resultados no vôlei de praia feminino, se classificando em segundo lugar; e no handebol feminino, com vitória sobre Amparo, por 39 a 14.

No badminton, Americana perdeu duas partidas e terminou a competição em 4º lugar. Já na malha a equipe americanense perdeu de Rio Claro por 42 a 40, enquanto nas damas a derrota foi para Campinas, por 7 a 1. O time de basquete masculino também perdeu nesta sexta, pelo placar de 73 a 44, para Rio Claro.