América-MG volta a vencer, supera o Operário-PR, e chega à vice-liderança da Série B

O América-MG quebrou a sequência negativa de três tropeços consecutivos na Série B do Campeonato Brasileiro e voltou à vice-liderança ao derrotar o Operário-PR por 2 a 0, neste sábado, na Arena Independência, pela 14ª rodada.

O time mineiro chegou aos 25 pontos, mas perde para o Santos, líder provisório da Série B, nos critérios de desempate por ter uma vitória a mais: 8 a 7. Ambos ainda podem ser ultrapassados pelo Avaí, que, com 23, joga na segunda-feira frente ao Novorizontino. Já o Operário ficou com 22, ainda na briga pelo G-4 apesar da derrota.

Apesar das duas equipes estarem brigando pelo G-4, América e Operário produziram pouco no primeiro tempo, que foi extremamente equilibrado. O time mineiro foi responsável por tomar a iniciativa do embate e assustou aos seis minutos, em uma cabeçada de Ricardo Silva. Felipe Augusto respondeu. Ele recebeu dentro da área e chutou. A bola desviou e saiu pela linha de fundo.

Com um pouco mais de volume, o América teve mais duas oportunidades de tirar o zero do marcador, mas Fabinho não estava com a pontaria em dia e acabou mandando ambas as chances para fora. O Operário, aos 48, criou a principal chance de gol. Em ótima trama de contra-ataque, Felipe Augusto disparou em velocidade, invadiu a área e isolou.

O segundo tempo foi totalmente diferente. O América apertou o passo, adiantou sua marcação e abriu o placar aos 11. Fabinho recuperou a bola e acionou Brenner pela esquerda. O atacante ajeitou no meio da área para Adyson chegar batendo e mandar no fundo das redes. O Operário teve a chance de empatar logo na sequência, mas Willian Machado jogou rente à trave.

Atrás no placar, o Operário precisou abrir mão de sua formação defensiva, e acabou sendo castigado. Aos 25, Marlon fez boa jogada e deixou com Moisés, que chutou e viu Pará salvar em cima da linha. A bola, no entanto, continuou viva dentro da área. Willian Machado tentou afastar e jogou contra o próprio gol.

O Operário se perdeu após levar o segundo gol e não conseguiu se encontrar mais na partida, nem mesmo com as mudanças do técnico Rafael Guanaes. O América, por outro lado, poderia ter ampliado o marcador, mas acabou confirmando o triunfo por 2 a 0.

O América-MG volta a campo no sábado, às 17h, diante do Sport, na Arena Pernambucano, em São Lourenço da Mata (PE). O Operário enfrenta o Goiás na quarta-feira, dia 17, às 21h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 0 OPERÁRIO-PR

AMÉRICA-MG – Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê (Wallisson), Juninho e Moisés (Felipe Amaral); Adyson (Felipe Azevedo), Brenner (Renato Marques) e Fabinho (Gustavinho). Técnico: Cauan de Almeida.

OPERÁRIO – Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Jacy, Índio (Vinícius Diniz) e Pedro Lucas (Daniel); Rodrigo Rodrigues (Guilherme Pira), Ronald (Filipe Claudino) e Felipe Augusto (Marco Antônio). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS – Adyson, aos dez, e Willian Machado, contra, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Elias e Renato Marques (América); Rafael Santos (Operário)

ÁRBITRO – Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)