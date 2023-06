América-MG vence duelo direto contra Milionário-COL e segue vivo por vaga na repescagem

O América-MG conquistou uma importante vitória na Arena Independência na noite desta terça-feira. Precisando dos três pontos para seguir vivo na Copa Sul-Americana, o time mineiro venceu o confronto direto contra o Milionário-COL, por 2 a 0, e segue na briga pelo segundo lugar do Grupo F.

Com o Defensa Y Justicia-ARG já classificado diretamente para as oitavas de finais, restou apenas o segundo lugar da chave, que irá disputar uma espécie de repescagem com os terceiros colocados que caíram na Libertadores. O time mineiro é o terceiro colocado, com sete pontos, a três do Millionarios, que soma 10.

Para avançar, o América-MG precisa vencer o Peñarol-URU na última rodada, e, além de torcer por uma derrota dos colombianos para o Defensa Y Justicia, precisa tirar uma diferença de dois gols de saldo (5 a 3).

Necessitando da vitória para seguir vivo na competição, o América-MG chegou a abrir o placar no início, mas foi apontado impedimento de Aloísio anulando o tento mineiro. O confronto direto contra o Millonarios era equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque. Os donos da casa, tinham a posse e trocavam passes em busca de espaço. Já o time brasileiro tinha como arma o contra-ataque e tinha mais qualidade quando trabalhava a bola próximo a área.

Na reta final, o América-MG cresceu. Juninho recebeu livre e cruzou para Wellington Paulista que parou no goleiro Moreno. Na sequência, Aloísio abriu o placar para o América-MG. Em bela trama ofensiva, Everaldo serviu o atacante que, de cavadinha, encobriu o goleiro e fez um belo gol, aos 40 minutos.

Na segunda etapa, o América voltou disposto a liquidar a fatura. O time brasileiro seguiu dominando, com a posse da bola e tendo as melhores construções ofensivas. Não demorou muito para o time mineiro deixar a vitória encaminhada. Aos 24 minutos, Everaldo cobrou escanteio e Breno cabeceou firme, sem chances para o goleiro colombiano.

Com dois no placar, o América seguiu no ataque. Por pouco Mastriani não marcou o terceiro. Na reta final, o time de Vagner Mancini diminuiu o ritmo. Deixando a bola com o Millonarios, o time brasileiro soube conduzir o duelo e administrou o resultado até o apito final.

FORTALEZA PERDE COM RESERVAS

Mais cedo, o Fortaleza deu adeus aos seus 100% de aproveitamento no Grupo H da Copa Sul-Americana. Diante do Estudiantes Merida, da Venezuela, o técnico Juan Pablo Vojvoda optou por escalar o time reservas e acabou derrotado por 1 a 0, no estádio Olímpico Metropolitano de Mérida. A derrota não afeta a situação do Fortaleza, uma vez que segue líder isolado da chave com 12 pontos. Já os venezuelanos conquistaram os primeiros três pontos na competição.

Com o time para lá de alternativo, o Fortaleza fez uma das suas piores exibições na temporada de 2023. O time nordestino até poderia sair na frente, mas Silvio Romero arriscou uma cavadinha e acabou desperdiçando um pênalti, ainda na primeira etapa. Desencontrado em campo, o Fortaleza sofreu o gol da derrota aos 17 minutos do segundo tempo, de contra-ataque. Zorrilla recebeu em velocidade e bateu na saída de João Ricardo, que chegou a relar na bola, mas não conseguiu evitar o tento.