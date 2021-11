América-MG empata sem gols com o Atlético-GO e encaminha permanência na elite

Em um jogo de pouca inspiração, o América-MG ficou no empate sem gols com o Atlético-GO, na noite desta quarta-feira, na Arena Independência, e chegou ao “número mágico” para permanecer na elite do Brasileirão. O duelo foi válido pela 33ª rodada. Invicto há três partidas, o time mineiro chegou aos 45 pontos e segue na nona colocação, desperdiçando a chance de encostar no G-6. Já os goianos viram o jejum de vitórias aumentar para cinco jogos e, com 39, seguem perto da zona de rebaixamento.

O início da partida foi promissor, com os dois times buscando o gol. Juninho teve duas oportunidades para colocar o América-MG na frente, mas na primeira parou em Fernando Miguel e na outra viu a finalização passar raspando a trave.

A tendência de um jogo aberto, porém, não se concretizou. Depois de um período sem finalização, Alê isolou a chance que teve de abrir o placar para o América-MG e a resposta do Atlético-GO veio em finalização de Janderson também para fora. E foi só.

O Atlético-GO assustou o torcedor americano logo aos seis minutos do segundo tempo. Janderson cruzou e Braian Montenegro, de cabeça, exigiu grande defesa de Matheus Cavichioli. O América-MG tinha dificuldades para furar o bloqueio adversário.

Isso só aconteceu aos 35 minutos. Marlon chutou de fora da área e a bola explodiu na trave. No rebote, Rodolfo desperdiçou. A resposta veio em cabeçada de Éder rente ao travessão. No último lance de perigo, já nos acréscimos, Juninho girou dentro da área e bateu em cima de Fernando Miguel.

O América-MG volta a campo no domingo, contra o Fluminense, às 17 horas, no Maracanã, no Rio. No sábado, o Atlético-GO recebe o Ceará, às 21 horas, no Antônio Accioly, em Goiânia. Os jogos são válidos pela 34ª rodada

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 0 ATLÉTICO-GO

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Patric (Anderson), Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê (Ribamar) e Zárate (Juninho Valoura); Ademir e Felipe Azevedo (Rodolfo). Técnico: Marquinhos Santos.

ATLÉTICO-MG – Fernando Miguel; Dudu (Arnaldo), Éder, Pedro Henrique e Igor Cariús (Jefferson); Marlon Freitas, Willian Maranhão e João Paulo (Rickson); Ronald (Toró), Janderson e Braian Montenegro (Zé Roberto). Técnico: Marcelo Cabo.

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS – Juninho Valoura (América-MG); Igor Cariús (Atlético-GO).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).