América-MG empata com Atlético-GO e segue na zona de rebaixamento

Mesmo tendo feito um jogo aberto, de muita movimentação, chances de gols e disposição ofensiva, Atlético-GO e América-MG empataram por 1 a 1, neste domingo à noite, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Ademir abriu o placar para o time mineiro, Baralhas deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na etapa final, André Luís até chegou a fazer o gol da virada dos mandantes, mas foi anulado pelo VAR.

Com o resultado, o Atlético-GO segue na parte intermediária da tabela, agora na nona colocação com 19 pontos. Do outro lado, o América-MG chegou a seis jogos sem vitórias – três derrotas e três empates – e segue na zona de rebaixamento, com 11 pontos, na 18ª colocação.

Com os times precisando de um bom resultado, o duelo começou bastante movimentado. Tanto que não demorou para o placar sair do zero. Aos 12 minutos, Dudu recebeu na ponta, deu uma caneta no zagueiro e cruzou rasteiro, na medida, para Ademir chegar chutando de primeira para o fundo das redes goianas.

Depois do gol, o time mineiro quase ampliou minutos depois em um chute de Felipe Azevedo que explodiu na trave. Mas, foi o Atlético-GO quem conseguiu movimentar o placar e deixar tudo igual. Aos 19 minutos, André Luís lançou Baralhas na área, que mesmo sem ângulo, conseguiu mandar para o gol.

Na volta do intervalo, o Atlético-GO até conseguiu pular na frente do placar com André Luís após tabelar com Zé Roberto dentro da área, mas, depois de analisar o VAR, o árbitro deu impedimento no lance e invalidou o gol. Minutos depois, aos 14 foi a vez de Janderson ter sua chance, mas dentro da pequena área e com o gol aberto, o atacante chutou por cima, perdendo mais uma ótima oportunidade para os donos da casa.

A partir daí, o América-MG tentou se soltar no ataque e foi para o tudo ou nada. A melhor chance veio com Alê em um chute rasteiro, de fora da área, que parou em uma boa defesa do goleiro Maurício Kozlinski. Nos minutos finais, as duas equipes seguiram tentando, mas o duelo terminou mesmo com o empate por 1 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo para a disputa da 15.ª rodada do Brasileirão. Logo às 16h, o América-MG recebe o Fluminense, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Um pouco mais tarde, às 18h15, o Atlético-GO visita o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 1 x 1 AMÉRICA-MG

ATLÉTICO-GO – Maurício Kozlinski; Dudu (Arnaldo), Wanderson, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Baralhas e Arthur Gomes (João Paulo); André Luís (Toró), Zé Roberto (Lucão) e Janderson (Robert). Técnico: Eduardo Barroca.

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Alan Ruschel; Ramon (Juninho), Juninho Valoura (Chrigor) e Alê; Felipe Azevedo (Rodolfo), Fabrício (Geovane) e Ademir (Marcelo Toscano). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Ademir, aos 12, e Baralhas, aos 19 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – André Luis, Baralhas, Marlon Freitas e Toró (Atlético-GO).

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores (SP).

RENDA E PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).