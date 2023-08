América-MG elimina Red Bull Bragantino nos pênaltis e avança na Sul-Americana

Em um duelo emocionante entre brasileiros, Red Bull Bragantino e América-MG empataram novamente, nesta quinta-feira, desta vez por 3 a 3 e a decisão para a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana foi decidida nos pênaltis. Contando com a estrela do goleiro Mateus Cavichioli, que defendeu duas cobranças, o time mineiro avançou com placar de 4 a 3.

A partida foi disputada na Arena Neo Química por causa do regulamento da Conmebol. A entidade exige que os estádios tenham capacidade mínima para 20 mil torcedores, superior ao que o Nabi Abi Chedid comporta. Agora, o América-MG irá enfrentar o Fortaleza na fase de quartas de finais. O time nordestino eliminou o Libertad-PAR.

O jogo decisivo entre os brasileiros começou e terminou quente. Logo com quatro minutos, o Red Bull Bragantino abriu o placar. O goleiro do América-MG, Mateus Pasinato, tentou sair jogando e foi desarmado por Sorriso, que empurrou para as redes. O gol cedo fez o América-MG abrir mão de um volante e promover a entrada do atacante Mastriani. Com o centroavante, os mineiros começaram a ter mais presença ofensiva e chegaram ao empate aos 45 minutos, com o próprio Mastriani, recebendo passe de Matheusinho.

A resposta do Red Bull Bragantino foi imediata. Na saída de bola, Juninho Capixaba percebeu a defesa do América desarrumada e deu belo passe para Sorriso, que bateu na saída do goleiro, aos 47. E não parou por aí. No último lance da primeira etapa, o América-MG cobrou a falta na área e Éder cabeceou para empatar, aos 49.

O segundo tempo voltou no mesmo panorama. O Red Bull Bragantino marcava a saída de bola do América-MG e obrigou Matheus Cavichioli, que substituiu o goleiro Pasinato no intervalo, a fazer grandes intervenções. Porém o novo goleiro não evitou o golaço de Léo Ortiz. O zagueiro recuperou a bola no meio de campo, avançou sozinho, driblou a defesa mineira e bateu colocado, aos 11 minutos.

Temendo mais um empate, o Red Bull Bragantino se resguardou. O América-MG tinha mais a posse da bola, mas não tinha criatividade para se infiltrar na área paulista. Por sua vez, o Bragantino gastava o tempo como podia e buscou sacramentar a vitória nos contra-ataques. Na reta final, mais emoção. Novamente no último lance, o América-MG buscou o empate, com Mastriani convertendo o pênalti, assinalado pelo VAR e levou a decisão para os pênaltis.

Na marca da cal, Mastriani e Léo Ortiz desperdiçaram na abertura da série. Everaldo, Éder e Júlio, para o América-MG, e Lucas Evangelista, Luan Cândido e Juninho Capixaba, para o Red Bull Bragantino, mantiveram o 100% nas cobranças. Na quinta e decisiva cobrança, Alê converteu para os mineiros, enquanto Thiago Borbas parou em Mateus Cavichioli e colocou o América-MG nas quartas de final da Sul-Americana.

Os times atuam agora pelo Campeonato Brasileiro, pela 19ª e última rodada do primeiro turno. O Red Bull Bragantino encara o Vasco, no Nabi Abi Chedid, na segunda-feira. Já o América-MG joga no domingo, contra o Goiás, na Arena Independência.