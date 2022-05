América-MG cede empate ao Tolima após abrir 2 a 0 e dá adeus à Libertadores

O América-MG está eliminado da Copa Libertadores. O time mineiro empatou por 2 a 2 com o Tolima, no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia, nesta quarta-feira, pela quinta rodada. O time mineiro não tem mais chances de avançar às oitavas de final após abrir 2 a 0 e não segurar o resultado.

O tropeço mantém o América na quarta posição do Grupo D, com dois pontos e sem chances matemáticas de classificação. O Tolima continua na vice-liderança, com oito pontos. O time mineiro ainda tem chances de uma vaga na Copa Sul-Americana.

Mesmo com o Tolima mais à vontade e com maior posse de bola, o América abriu o placar no início do jogo, aos sete minutos. Depois de roubada de bola no meio e jogada pela lateral, a bola sobrou para Marlon na entrada da área acertar um chute no ângulo.

O time colombiano foi para cima e levou perigo ao gol do América, dando trabalho para o goleiro Jailson. O Tolima chegou a marcar um gol, que foi anulado por causa de um toque de mão. Sob pressão, o América se manteve recuado, com postura defensiva, e o jogo se tornou ataque contra defesa.

Aproveitando passe errado do Tolima, Henrique Almeida disparou para a área, foi puxado por Moya e o árbitro apontou o pênalti. O zagueiro Iago Maidana cobrou e converteu, aumentando a vantagem do América aos 27 minutos.

A pressão do Tolima deu resultado aos 40. Depois de belo corta-luz de Rangel, a bola chegou aos pés de Plata, que chutou no canto e diminuiu para o Tolima. O time colombiano chegou ao empate logo em seguida, aos 43, com Rangel.

No segundo tempo, com a entrada de Rodriguinho, o América ganhou mais mobilidade. O time mineiro teve maior posse e controle de bola nos primeiros dez minutos, mas depois o Tolima também levou perigo.

O jogo ficou mais equilibrado, com ambas equipes tentando criar chances, mas sem efetividade até os 40 minutos. O América teve uma ótima chance com Gustavinho, que acertou na trave. Nos acréscimos, ambas equipes conseguiram atacar e levar perigo, mas a bola não entrou e a partida terminou empatada.

FICHA TÉCNICA

TOLIMA 2 X 2 AMÉRICA-MG

TOLIMA – Domínguez; Marulanda, Quiñones, Moya e Hernández; Ureña (Trujillo), Rovira, Plata, Cataño (Ramírez) e Ibarguen; Rangel (Caicedo). Técnico: Hernán Torres.

AMÉRICA-MG – Jailson; Patric, Iago Maidana, Conti (Juninho Valoura), Éder e Marlon; Lucas Kal (Gustavinho), Índio Ramírez (Rodriguinho) e Felipe Azevedo (Pedrinho); Henrique Almeida e Aloísio (Kawê). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Marlon, aos 7, Iago Maidana (pênalti), aos 27, Plata, aos 40 e Rangel, aos 43 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Fernando Rapallini (ARG).

CARTÕES AMARELOS – Moya (Tolima); Iago Maidana, Juninho Valoura e Pedrinho (América-MG).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Manuel Murillo Toro, em Ibagué (COL).