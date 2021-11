Esporte América-MG abre 2 a 0, leva o empate do Sport, mas vence e sonha com o G-6

O América-MG levou um susto ao abrir 2 a 0 e tomar o empate, mas venceu o ameaçado Sport, por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ficou a seis pontos da zona da Libertadores.

Alê, Ademir e Juninho Valoura anotaram os gols que colocaram os mineiros no décimo lugar com 41 pontos. O Sport, que teve Gustavo Oliveira expulso ainda aos 22 minutos do primeiro tempo, se manteve na zona de rebaixamento, no 18º lugar com 30 pontos, a seis do primeiro rival fora da degola. Mikael e José Welison (falta) fizeram os gols dos pernambucanos.

O América não tomou conhecimento do Sport e foi para cima. Aos 16 minutos, Felipe Azevedo cruzou na medida e Alê cabeceou para o fundo das redes. A situação do Sport se complicou um pouco mais aos 22 minutos. Gustavo Oliveira fez falta dura em Felipe Azevedo. Em um primeiro momento, o meia do Sport foi amarelado por Raphael Claus, mas após consultar o VAR, expulsou o atleta.

Com um jogador a mais, o América quase ampliou aos 41 minutos. Ademir recebeu lançamento de Felipe Azevedo, passou por Sander e bateu, mas Maílson fez boa defesa e evitou o segundo gol mineiro.

No segundo tempo, o Sport voltou disposto a empatar. Logo no primeiro minuto, Mikael recebeu em profundidade e, de frente para o gol, chutou, mas Matheus Cavichioli fez boa defesa. O América, porém, não se assustou e ainda ampliou o marcador aos 6 minutos. Cavichioli mandou para Ademir, que cortou Ewerthon e, do meio da rua, finalizou para o gol, sem chance para Maílson.

O Sport, mesmo com um a menos, diminuiu o marcador aos 21 minutos. Ewerthon cruzou rasteiro para Mikael, que se antecipou a Ricardo Silva e bateu para o fundo das redes. O gol animou o Sport que empatou aos 30 minutos. Zé Welison bateu falta direto e deixou tudo igual.

Apesar do susto, o América manteve a cabeça no lugar e conseguiu o gol da vitória aos 37 minutos. Patric cruzou e Juninho Valoura cabeceou no chão para vencer Maílson e garantir a vitória mineira.

Na 32ª rodada, o Sport visitará o Ceará no domingo, às 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza. No sábado, às 18h30, o América-MG receberá o Grêmio no Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 3 AMÉRICA-MG

SPORT – Maílson; Ewerthon (Tréllez), Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão Silva, José Welison, Hernanes (Betinho) e Gustavo Oliveira; Paulinho Moccelin (Everton Felipe) e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva (Anderson Jesus) e Lucas Kal (Zé Ricardo); Marlon (João Paulo), Alê (Juninho Valoura) e Juninho; Ademir, Felipe Azevedo (Rodolfo) e Zárate. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS – Alê, aos 16 minutos, do primeiro tempo. Ademir, aos 6 minutos, Mikael, aos 21 minutos, José Welison (falta), aos 30 minutos, Juninho Valoura, aos 37 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS – Marcão Silva e Lucas Kal, Alê.

CARTÃO VERMELHO – Gustavo Oliveira.

RENDA e PÚBLICO – não divulgados.

LOCAL – Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).