América derruba invicto Fortaleza, vence primeira e reage no Brasileirão

Depois de vencer o Internacional na Copa do Brasil, o América consolidou sua reação na temporada e conquistou a primeira vitória no Brasileirão. Na noite deste sábado, recebeu o Fortaleza, na Arena Independência, em Belo Horizonte, e venceu por 2 a 1. Breno abriu o placar para os mineiros, Pochettino empatou, mas Felipe Azevedo fez o segundo, todos no primeiro tempo. A partida foi válida pela sétima rodada.

Com a vitória, o América chegou a quatro pontos e deixou a lanterna (20ª), subindo para a 19ª colocação. O Coritiba, agora único time sem vencer no Brasileirão, está em último com dois pontos. O resultado ainda consolida a reação mineira. No meio da semana, já havia superado o Internacional, por 2 a 0, pela Copa do Brasil, encerrando sequência de cinco jogos sem vencer na temporada.

O Fortaleza, que estava invicto, chegou a quatro jogos sem vencer no Brasileirão e segue com dez pontos, em nono lugar. Com a derrota cearense, o Palmeiras é o único time invicto.

A partida não poderia começar melhor para o América. Logo no primeiro minuto, Martínez dá lindo passe do meio-campo, deixando Breno na cara do gol. Ele chutou de primeira, rasteiro e no canto, para abrir o placar.

O Fortaleza respondeu em chute de longe de Pochettino, mas o goleiro Mateus Pasinato salvou. Mas aos 25 minutos, Pochettino conseguiu marcar. Após cruzamento, Moisés cabeceou para trás e Pochettino chutou forte para marcar.

Em um primeiro tempo movimentado, o América voltou à frente do placar apenas sete minutos depois, aos 32. Em contra-ataque rápido, Renato Marques tocou para Felipe Azevedo. Ainda fora da área, ele ajeitou e chutou colocado, no ângulo, para marcar um golaço.

Na volta para o segundo tempo, o Fortaleza quase empatou novamente após chute de Lucero, que venceu o goleiro, mas não contava com corte de Marcinho, quase em cima da linha. O América respondeu com Aloísio, que arriscou chute de longe, mas a bola passou por cima com muito perigo.

O atacante ainda tentou mais duas vezes. Na primeira, chutou dentro da área, mas a bola explodiu na trave. Na segunda, chutou da meia-lua e a bola foi para fora, passando perto da trave.

O Fortaleza foi para o ataque nos minutos finais, mas parou duas vezes em Mateus Pasinato. Ele defendeu chute rasteiro de Guilherme e, depois, salvou cabeçada de Romarinho, garantindo a vitória mineira.

Os times voltam a campo pela oitava rodada no próximo fim de semana. No sábado, às 16h, o Fortaleza recebe o Vasco, no Castelão, em Fortaleza (CE). O América joga no domingo, às 19h, diante do Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

Os dois, porém, tem duelos com argentinos no meio de semana pela Copa Sul-Americana. Na terça-feira, às 21h, o América recebe o Defensa y Justicia, enquanto o Fortaleza recebe o San Lorenzo, na quarta, às 19h.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 1 FORTALEZA

AMÉRICA – Mateus Pasinato; Marcinho (Ricardo Silva), Iago Maidana, Wanderson e Danilo Avelar (Nicolas); Lucas Kal, Breno (Alê) e Emmanuel Martínez; Everaldo, Renato Marques (Aloísio) e Felipe Azevedo (Juninho). Técnico: Vagner Mancini.

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Brítez, Ceballos e Lucas Crispim; Caio Alexandre (Romarinho), Lucas Sasha e Pochettino (Hércules); Calebe (Yago Pikachu), Lucero (Silvio Romero) e Moisés (Guilherme). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS – Breno, no primeiro minuto, Pochettino, aos 25, e Felipe Azevedo, aos 32 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS – Marcinho, Danilo Avelar, Lucas Kal e Renato Marques (América-MG). Ceballos e Moisés (Fortaleza).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).