Amazonas vence a segunda seguida e deixa a Ponte Preta em jejum como visitante na Série B

O Amazonas, de forma inédita, conseguiu a sua segunda vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro, ao bater a Ponte Preta por 2 a 1, nesta terça-feira, na Arena Amazônia, pela 22ª rodada.

A vitória foi importante porque deixou o time amazonense na nona posição, com 30 pontos, bem perto de cumprir sua meta que é permanecer na divisão em 2025. O time paulista segue a sua sina de não vencer fora de casa, onde conseguiu cinco empates e sofreu sete derrotas. Com 28 pontos ocupa a oitava posição.

O jogo começou aberto com um chute de Diego Torres, do time da casa que quase pegou o goleiro Pedro Rocha desatento. Mas deu tempo do ponte-pretano dar um tapa na bola para escanteio, aos dois minutos.

A Ponte Preta assustou aos quatro minutos. Após levantamento na área, em cobrança de falta, a defesa não aliviou e a bola sobrou para o chute de Emerson Santos. A bola tocou na trave direita de Marcão e saiu.

O Amazonas também estava disposto a buscar o gol e achou. Erick Varão, pela direita, ganhou na corrida de Gabriel Risso e cruzou na pequena área. A bola passou por quatro jogadores e sobrou para Luan Silva, de frente, completar para as redes, aos sete. É o quinto gol dele em cinco jogos.

O time paulista manteve o equilíbrio na marcação, usando de faltas para impedir os avanços do mandante. Mas o visitante era lento e pouco chegava ao ataque. A melhor alternativa era a ligação direta para o centroavante Jeh, que esteve sempre bem marcado.

A principal chance para o empate saiu aos 44 minutos. Após falta cobrada por Dodô, Mateus Silva ajeitou de cabeça na segunda trave e, na pequena área, Joilson, mesmo desequilibrado, tocou de leve. O goleiro Marcão saltou e espalmou de lado, evitando o gol.

A estratégia da Ponte Preta era tentar o empate no início do segundo tempo. Mas aconteceu o contrário, porque aos dois minutos o Amazonas ampliou. Diego Torres cobrou falta rapidamente e a bola ficou para Matheus Serafim, na linha da grande área. Ele ajeitou o corpo, escapou da marcação e chutou no canto esquerdo de Pedro Rocha: 2 a 0.

Mas a Ponte Preta seguiu em seu ritmo e diminuiu aos 10 minutos. Após jogada pelo lado esquerdo, a bola sobrou do outro lado, com Igor Inocêncio. Ele ajeitou e mesmo de fora da área chutou forte. No meio do caminho, a bola resvalou no corpo de Jorge Jiménez e atrapalhou a defesa de Marcão.

Depois disso, o técnico Nelsinho Baptista ainda tentou dar fôlego ao visitante usando de todas as suas substituições. Mas o Amazonas soube se fechar, evitando que o adversário criasse chances para buscar o empate.

Pela 23ª rodada da Série B o Amazonas vai enfrentar o Santos, sábado, na Vila Belmiro. A Ponte Preta já volta a campo na sexta-feira, em Campinas, diante do Operário.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 2 X 1 PONTE PRETA

AMAZONAS – Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño (Sidcley) e Fabiano; Erick Varão (Guilherme Portuga), Barros (Jorge Jiménez) e Diego Torres (Wellington Manzoli); Ênio, Luan Silva e Matheus Serafim (Rafael Tavares). Técnico: Rafael Lacerda.

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Mateus silva, Joílson e Gabriel Risso (Zé Carlos); Emerson Santos, Emerson (Iago Dias), Dodô (Guilherme Portuga) e Everton Brito (Renato); Matheus Régis (Ramon) e Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista.

GOLS – Luan Silva, aos sete minutos do primeiro tempo. Matheus Serafim, aos dois, e Igor Inocêncio, aos 10 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Alvariño e Luan Silva (Amazonas). Igor Inocêncio, Mateus Silva, Guilherme Portuga e Jeh (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Thaillan Azevedo Gomes (AP).

RENDA – R$ 43.570,00.

PÚBLICO – 6.543 torcedores.

LOCAL – Arena da Amazônia, em Manaus (AM).