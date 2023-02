Amador de futebol de Santa Bárbara tem inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Campeonato Barbarense de Futebol Amador de 2023, para times da 1ª e 2ª divisão. A competição é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes de Santa Bárbara d’Oeste e deve ter início no dia 4 de março.

As equipes participantes devem comparecer à sede da secretaria, na Rua Prudente de Morais, 250, Centro, para retirar a ficha de inscrição, que deve ser devolvida até 16 de fevereiro. Essa ação assegura a participação do time no campeonato, enquanto a inscrição de jogadores será feita posteriormente, de forma online. Haverá uma reunião preparatória para a 1ª e 2ª divisão no dia 23 de fevereiro.

Na elite do futebol amador de Santa Bárbara, possuem vaga União São Fernando, Esmeralda, Lado Leste, Holanda, Real Ferroviário, Grêmio Orquídea, Zabani / PSV, Tremendão, Milionários, Jardim Brasília, União Aparecida, Red Bull, Mollon F.C., Atlético Barbarense, Unidos da Linha e Ágape.

Já na 2ª divisão, as vagas são de Chapecoense, Talismã, Atlético Pérola / Europa, Parma, Bélgica, Unidos do Pérola, Vila Rica / Nordestino, Bandeirantes, Guarani, Paysandu, FutBreja, Coritiba, S.E. Vale, Unidos do Europa, Biriguis, Roma, Amigos Futebol e Resenha e Areião / Revolução.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.