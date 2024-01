Alvo de Corinthians e Flamengo, Luiz Henrique volta a ser titular no Betis após um mês

Alvo de Flamengo e Corinthians na atual janela de transferências, o atacante Luiz Henrique, que vinha sendo pouco aproveitado no Real Betis, voltou a aparecer entre os titulares da equipe neste sábado, durante o triunfo por 1 a 0 sobre o Granada, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro de 23 anos teve boa atuação e foi um dos melhores em campo, ao lado de Isco, autor do gol da vitória.

Luiz Henrique não começava uma partida desde o dia 6 de dezembro, quando foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Villanovense, em jogo da Copa do Rei. Além disso, não saiu do banco em três dos últimos quatro jogos disputados pelo Betis antes do compromisso deste sábado. Revelado pelo Fluminense, foi vendido ao time espanhol em junho de 2022 e desde então vive uma passagem marcada pela irregularidade. Até por isso, clubes brasileiros acreditam ser possível tirá-lo da Europa, mas o técnico Manuel Pellegrini disse, na sexta, que o atleta não quer trocar de time.

“Luiz Henrique não tem intenção de sair. Se houver uma boa oferta, eu não vou me opor, mas jogadores que não jogam há dois ou três jogos, não quer dizer que eles têm que sair. Temos lesões e também muitas variantes. Não creio que alguém vá sair e se alguém sair será por uma boa oferta ao clube”, disse Pellegrini, na ocasião.

Com a vitória conquistada com a ajuda do brasileiro, o Bétis chegou aos 31 pontos e ficou com a sétima posição da liga nacional, um ponto atrás do Real Sociedad, sexto colocado, posição que dá vaga à Liga Conferência. Já a distância para o Atlético de Madrid, quinto, na zona de classificação para a Liga Europa, é de sete pontos.

O Campeonato Espanhol teve mais dois jogos neste sábado. Com dois gols de Álex Berenguer, o Athletic Bilbao venceu o Real Sociedad por 2 a 1 e alcançou a terceira colocação provisória, com 41 pontos, mesma pontuação do Barcelona, que não vai a campo pela 20ª rodada neste final de semana porque decide, às 16 horas de domingo, o título da Supercopa da Espanha, em clássico com o Real Madrid. Já o oitavo colocado Las Palmas bateu o Villarreal, 15º, por 3 a 0, enquanto Mallorca (14º) e Celta de Vigo (16º) ficaram no 1 a 1.