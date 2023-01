Alvo de ato racista, Vini Jr. marca, dança e ajuda Real a eliminar o Atlético

Alvo de uma provocação violenta praticada por torcedores do Atlético de Madrid, Vinicius Junior entrou em campo nesta quinta-feira, no Santiago Bernabéu, marcou um gol e celebrou dançando, ao lado de seus companheiros do Real Madrid, uma vitória por 3 a 1 sobre os rivais madrilenhos. O resultado garantiu a classificação do time de Carlo Ancelotti para as semifinais da Copa do Rei. Morata abriu o placar para os colchoneros e Rodrygo empatou para os merengues, o que levou a decisão para a prorrogação, encerrada com triunfo graças a gols marcados por Benzema e Vini Jr.

Torcedores do Atlético deixaram o clima do clássico bastante pesado horas antes da partida. Um boneco vestido com a camisa de Vinicius Junior foi pendurado em uma ponte em Madri, enforcado por uma corda, abaixo de uma faixa com a frase: “Madrid odeia o Real”, lema da torcida organizada Frente Atlético. O ato fez o próprio Atlético publicar uma nota de repúdio e desencadeou uma reunião de urgência convocada pela Comissão Estatal contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte da Espanha, que classificou o episódio como “desprezível”.

A provocação em tom de ameaça foi mais um de muitos ataques ao jovem atacante brasileiro, constantemente vítima de racismo na Espanha. Antes do dérbi madrilenho de setembro do ano passado, vencido por 2 a 1 pelo time merengue, torcedores colchoneros entoaram cantos racistas direcionados a Vini Jr. Durante a partida, disputada no Metropolitano, ele foi alvo de mais ofensas.

Mais uma vez tendo de lidar com racismo, Vinicius foi participativo durante o primeiro tempo no Santiago Bernabéu, mas, assim como todo o time do Real Madrid, teve dificuldade em passar pela defesa adversária. O próprio Atlético não mostrou grande mobilização ofensiva. Apesar disso, encontrou o caminho do gol em uma troca rápida de passes encerrada com um passe de Molina para Morata, dentro da pequena área, empurrar para a rede.

O primeiro tempo foi de dificuldades para o time merengue até o final. O jogo ficou muito concentrado em tentativas de Vini pela esquerda e não rendeu grandes oportunidades. Na segunda etapa, as jogadas merengues começaram a fluir melhor, com boa participação do atacante brasileiro, mas ainda faltava zelo na hora da conclusão. Principal esperança de gols do Real, Benzema não vivia seu melhor dia e cometeu alguns erros que não costuma cometer, de domínios de bola a finalizações.

O poder de decisão esperado do francês foi exibido por Rodrygo, que saiu do banco de reservas aos 24 minutos e precisou de nove minutos em campo para marcar um golaço. Fez fila na defesa colchonera, ao deixar Witsel, Hermoso, Savic e Molina pelo caminho, e concluiu o lindo lance dentro da área com um toque de pé direito para superar o goleiro Oblak, aos 33. Nos minutos finais, o Atlético de Madrid teve chances de voltar à frente do placar com Griezmann, que bateu para fora, e Depay, que parou em Courtois. Com isso, o empate persistiu e o jogo foi levado para a prorrogação.

O início do tempo extra apresentou um cenário bastante positivo para o Real Madrid. o zagueiro colchonero Savic recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Pouco tempo depois, aos 13 minutos, Vinicius Junior teve a chance de marcar após um cruzamento de Asensio, mas furou a bola. De qualquer forma, Benzema estava atrás, na segunda trave, para fazer o gol. No último minuto, Vinicius Junior invadiu a área e chutou para fechar o placar, antes de se por a bailar.