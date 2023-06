Alonso terá ‘energia especial’ no GP da Espanha, mas acha difícil bater a Red Bull

Fernando Alonso terminou entre os quatro melhores em todas as provas disputadas na atual temporada da Fórmula 1. Foi terceiro quatro vezes, cruzou em quarto no Azerbaijão e em segundo em Mônaco, no fim de semana passada. Apesar da regularidade, o piloto admite que ainda não se vê ganhando a primeira prova do ano, mesmo a próxima corrida sendo diante de sua torcida, no GP da Espanha, no circuito da Catalunha, no domingo.

Na visão do piloto da Aston Martin, a Red Bull chega a Barcelona como favorita para mais uma dobradinha, como já fez no Bahrein, Arábia Saudita, Azerbaijão e em Miami. O veterano espanhol ainda prega respeito às concorrentes Mercedes e Ferrari, em sua visão com potencial de crescimento na temporada.

“De forma realista, não acho que podemos lutar pela vitória e vamos ser claros”, admitiu Alonso, frustrando um pouco a expectativa da torcida espanhola. O piloto sabe da força da líder da temporada e faz questão de frisar isso para a prova. “A Red Bull tem sido muito dominante durante toda a temporada e não vejo nenhuma razão para que, em Barcelona, não deva buscar uma dobradinha. Mas vamos ver o que podemos fazer.”

Alonso não sobe no topo do pódio há mais de 10 anos e os espanhóis prometem fazer enorme frisson para que ele consiga desencantar neste domingo. Contudo, o piloto da Aston Martin já se contenta em repetir o bom desempenho das últimas corridas. Ele foi o segundo no grid em Miami e em Mônaco, onde manteve a posição até o fim.

“Indo para qualquer corrida, estou lutando por melhor posição com a mentalidade de conseguir o máximo dos carros. Às vezes é sétimo, às vezes uma possibilidade de pódio…”, enfatizou, garantindo que tentará aproveitar ao máximo a “energia especial” que receberá.

Os dois primeiros treinos livres em Barcelona ocorrem nesta sexta-feira, com a definição do grid agendada para o sábado. A corrida será às 10 horas, no domingo. Tranquilo na terceira posição no geral, com 75 pontos, Alonso tentará diminuir a vantagem para Sergio Pérez, que soma 105. Ao mesmo tempo, buscará ampliar diante de Lewis Hamilton, com 56. Na frente, Max Verstappen lidera com folga, com 119.