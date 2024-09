Alonso exalta Aston Martin pela contratação de Newey: 'Equipe do futuro' - O Liberal

O veterano piloto Fernando Alonso recebeu com euforia a contratação do projetista Adrian Newey. Anunciado nesta terça-feira pela direção da Aston Martin para reforçar o time na próxima temporada, o engenheiro era cobiçado por várias equipes, inclusive a Ferrari.

O espanhol elogiou o investimento dos dirigentes e classificou a escuderia como “equipe do futuro” por poder contar com os serviços do lendário designer da Fórmula 1.

“Eu diria que ele foi uma inspiração. Acho que, graças a Adrian e seu talento, todos nós melhoramos como pilotos, como engenheiros, como equipes. Todos nós tivemos que elevar o nível graças a ele, para poder competir”, comentou Alonso.

Aos 43 anos, e dono de dois títulos mundiais, Alonso fez uma previsão otimista sobre o que está por vir para a Aston Martin em 2025. Ele disse ainda que o ponto de partida para essa mudança de realidade vem com a chegada de Newey.

“Acho que é um dia incrível para a equipe. A visão de Lawrence (Stroll, proprietário da equipe) está tomando forma com esta (nova) construção, com Adrian, com a Honda (futura parceira de motores). Definitivamente teremos a equipe do futuro, eu diria”, declarou.

Por fim, Alonso destacou que a oportunidade de poder trabalhar ao lado de Newey vai trazer muitos benefícios em busca de melhores resultados na pista para o próximo ano.

“Para mim, será uma oportunidade incrível. Vou trabalhar com Adrian e continuar vestindo essa cor verde, da qual tenho muito orgulho de fazer parte”, completou em seu pronunciamento.