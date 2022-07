Allianz Parque abre Museu da Selfie com cenários dedicados ao Palmeiras

Torcedores palmeirense, fãs de artistas como Justin Bieber e Shakira e o paulistano que busca uma nova alternativa de entretenimento poderão conhecer a partir de sábado, dia 9, o novo Museu da Selfie. A instalação que estava no shopping West Plaza, na zona oeste de São Paulo, foi repaginada e se mudou para dentro do Allianz Parque, casa do Palmeiras. Serão 20 novos cenários “instagramáveis”, seis deles dedicados ao clube paulista com fotos do Instagram.

Se antes era a Mona Lisa de Da Vinci, com um celular na mão encarando quem a olhasse, que fazia a alegria do feed do Instagram de quem visitava o local, agora o espaço foi remodelado e ganhou novas temáticas. Em uma sala de 180m2 no terceiro andar do Allianz Parque, que acomoda 40 pessoas, o visitante é convidado a fazer uma selfie em seis cenários diferentes alusivos à história do Palmeiras, alguns deles interativos. Há desde um trono até uma piscina de bolinhas.

Ele pode tirar uma foto de si sentado no trono para se sentir o “Rei da América”, em referência ao tricampeonato da Libertadores, se posicionar em frente ao painel com a homenagem ao título paulista de 1993, que tirou o time da fila de conquistas, “colocar” as asas e a auréola de São Marcos, o ex-goleiro que ganhou um busto recentemente no clube, ou, então, com os dedos nas têmporas, repetir o famoso gesto criado pelo técnico Abel Ferreira, ao lado da frase com luzes em neon “cabeça fria, coração quente”, lema cunhado pelo treinador português em que está em seu livro recém-lançado.

“Vai ter também um quarto invertido em que a pessoa coloca os quadros relacionados ao Palmeiras ou de música, como ela quiser”, adianta Alvaro Parisi, CEO da Experiente Station, empresa responsável pelo projeto. É ele também que cuida do tour no Allianz Parque, daí a ideia de transferir do West Plaza para o estádio palmeirense o Museu da Selfie. “Como estou nesse meio de evento, entretenimento, gosto de buscar inovação”, disse o executivo.

O Museu da Selfie estreou no Brasil no ano passado. Ficou no West Plaza durante oito meses e, segundo Parisi, teve boa adesão do público. No mundo, já existiam iniciativas do mesmo tipo, sobretudo nos Estados Unidos, cujos museus em Los Angeles e Miami inspiraram o projeto brasileiro.

“Segue a referência do que tem lá no exterior”, diz Parisi. Trata-se de um lugar ideal para garantir curtidas nas redes sociais com cada selfie, conhecida antigamente como autorretrato. A iniciativa faz parte do “Arena Viva”, projeto que expande as opções de entretenimento no Allianz Parque e quer transformá-lo na casa do paulistano, não somente do torcedor palmeirense: um lugar para ser frequentado diariamente.

Na arena palmeirense, haverá também cenários dedicados à música, com referências dos artistas que já se apresentaram no Allianz Parque, como Paul McCartney, Justin Bieber, Shakira, Coldplay e BTS, um dos grupos de maior sucesso da música pop coreana, o k-pop. O cenário “Disfarçando as Evidências” faz homenagem à música sertaneja, mostrando Chitãozinho & Xororó e outros do gênero. Para os fãs de MPB, vai ter um cenário com banquinho e violão”, comenta Parisi.

O espaço ainda reúne informações e curiosidades sobre a história da fotografia, trazendo números e fatos curiosos, como a primeira selfie registrada e a foto mais curtida no Instagram atualmente.

A previsão é de que o Allianz Parque receba a atração durante três meses. Depois, o projeto se mudará para outro espaço. “Não existe atração fixa desse tipo. O projeto tem de ser itinerante”, afirma Parisi, que tem o desejo de levar a iniciativa em breve para o bairro da Liberdade, reduto dos imigrantes japoneses na capital paulista.

SERVIÇO

O Museu da Selfie funcionará de segunda a sexta das 12h às 20h, e aos sábados e domingos das 10h às 18h. Em dia de jogo, o local fecha mais cedo. Os ingressos são vendidos pelo site www.museudaselfie.com.br ou no próprio local. O bilhete custa R$ 50 (R$ 30 a meia-entrada). Quem fizer o tour no Allianz Parque tem desconto.