Aliviado com liderança na Libertadores, São Paulo já muda o foco para o Cruzeiro

O feriado foi dia de atividades para o São Paulo. E o clima de alegria imperou no treino de recuperação após vitória sobre o Talleres, na última quarta-feira, no MorumBis. Após a vitória por 2 a 0 sobre os argentinos, que garantiu ao Tricolor a primeira colocação do Grupo B da Conmebol Libertadores, o time já mudou o foco para o Cruzeiro, no Brasileirão.

O técnico Luis Zubeldía deu início à preparação para o jogo contra os mineiros, às 18h30 de domingo, no MorumBis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo está em quinto lugar no torneio, com dez pontos, e aposta em sua casa para encostar de vez nos líderes.

Os titulares da partida contra o Talleres realizaram atividades de recuperação, como exercícios na bicicleta, na piscina e na parte externa do Reffis Plus. Os demais jogadores foram para o gramado e iniciaram o dia com trabalhos de mobilidade, ativação, agilidade e fundamentos técnicos. Na sequência, a comissão técnica comandou um jogo em espaço reduzido.

Com sorrisos largos, os jogadores não escondiam a satisfação pela missão cumprida de se garantir como líder do grupo Na Libertadores. O meia-atacante Lucas Moura ainda tinha outro motivo para celebrar. Anotou o primeiro gol sob a direção de Zubeldia – abriu o placar de pênalti – e espera ser o líder do técnico em campo.

O elenco volta a treinar nesta sexta-feira, novamente no CT da Barra Funda, e Zubeldía começará a dar a cara na equipe que mandará a campo diante dos mineiros. Depois de ficar na reserva contra o Talleres ainda se recuperando de problema muscular, Calleri pode ser a novidade ao lado de Luciano, que fechou a vitória em belo gol.