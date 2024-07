Alisson passa por cirurgia no São Paulo e agradece mensagens de carinho: ‘Voltarei mais forte’

O volante Alisson passou a noite internado no Hospital Albert Einstein e foi submetido a cirurgia no tornozelo direito fraturado na manhã desta quinta-feira. Sem prazo definido para um retorno, podendo ainda jogar em 2024, o jogador agradeceu as mensagens de carinho e apoio e prometeu “voltar mais forte.”

O jogador se contundiu sozinho no começo do segundo tempo diante do Grêmio, No MorumBis, ao enroscar o pé no chão e acabar girando sobre o corpo, ocasionando a fratura no tornozelo direito. O São Paulo não estipulou prazo de recuperação, mas trabalha com tempo mínimo de três meses para tê-lo de volta, o que ainda garantiria presença nas rodadas finais.

“Fala torcida tricolor, fala galera, tudo bem? Passando aqui para agradecer a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens, pelo apoio. Foi um momento muito difícil ontem (quarta-feira), mas estou muito feliz por ter dado tudo certo aqui com a cirurgia, foi muito bem-sucedida”, gravou um vídeo de agradecimento em seus stories do Instagram.

Alisson seguiu com a mensagem, desta vez destinado às pessoas do São Paulo, desta vez retribuindo o apoio e confiante no time. “Agradecer a todos os profissionais do clube, fisioterapeutas, médicos, a todos os envolvidos, os profissionais do Einstein também. Agradeço a meus companheiros, comissão, presidente, diretoria, todos do clube”, continuou.

“Tenho certeza absoluta que voltarei mais forte. Infelizmente estarei ausente, mas torcendo muito para meus companheiros. Tenho certeza que continuarão fazendo um grande ano e conquistando grandes coisas para estarmos sorrindo no fim do ano. Obrigado por tudo.”

Acompanhado dos familiares no quarto, ainda tentou tranquilizá-los. “Logo estarei de volta”, disse. E ainda brincou, pedindo um lanche do McDonalds. O jogador ainda usou os stories para exibir as mensagens de apoio dos companheiros Luciano, Jandrei, Igor Vinícius, Pablo Maia, Sabino, Bobadilla, Galoppo, Lucas Moura, Welinton, Rodrigo Nestor, além do diretor de futebol Carlos Belmonte e de muitos amigos e ex-jogadores, Como Diego Tardelli.