Esporte Alisson, do São Paulo, volta a treinar com a preparação física após cirurgia em julho

Afastado dos campos desde 17 de julho quando fraturou o tornozelo direito na vitória do São Paulo sobre o Grêmio por 1 a 0 no MorumBis, pelo Brasileiro, o volante Alisson fez nesta segunda-feira os primeiros exercícios no gramado do CT da Barra Funda com a preparação física.

O jogador de 31 anos passou por uma cirurgia para correção de fratura no dia 18 de julho, e a segunda-feira marcou a mudança na etapa da recuperação. Ele iniciou os chamados “trabalhos de transição”, com exercícios no gramado conduzidos pelos membros da preparação física e não mais com os integrantes do departamento de fisioterapia. Não há data prevista para o retorno de Alisson aos jogos oficiais.

Titular absoluto no time do técnico Luis Zubeldía até o momento da contusão, Alisson tem 36 partidas, com três gols e duas assistências, pelo São Paulo na temporada.

O time se reapresentou na manhã desta segunda-feira e reiniciou a preparação para o duelo com o Vasco, na quarta-feira, às 21h45, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco teve folga no domingo depois de quatro dias de treino. Após o aquecimento, os jogadores foram divididos em dois grupos. Um fez treino tático com Zubeldía, com ênfase nas bolas paradas, ofensivas e defensivas. O outro fez um trabalho técnico, em campo reduzido, comandado pelos auxiliares do técnico argentino.

O São Paulo volta aos treinos nesta terça-feira. O jogo com o Vasco será em Campinas por causa da reforma que acontecerá no gramado do MorumBis após a série de shows do cantor Bruno Mars.

Em quinto lugar do Brasileirão, com 47 pontos, o São Paulo busca a reabilitação após a derrota para o Cuiabá na última rodada. O Vasco tem 37 pontos e está em 10º lugar.