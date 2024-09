Alisson desfalca Liverpool na Copa da Liga Inglesa e pode ficar fora da lista de Dorival

Em recuperação de uma lesão no tendão da coxa, o goleiro Alisson vai ter que esperar mais um pouco para reassumir a condição de titular do Liverpool. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o técnico Arne Slot descartou a participação do atleta brasileiro no duelo com o West Ham, pela Copa da Liga Inglesa, marcado para quarta-feira.

“Alisson vem se recuperando bem, mas acho que este jogo está chegando um pouco cedo demais. Estamos pensando (no retorno do goleiro) no fim de semana contra o Wolverhampton (pelo Campeonato Inglês), mas ainda é difícil (ter certeza)”, disse o treinador do Liverpool.

Nesta sexta-feira, tem convocação da seleção brasileira para os próximos dois compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Diante da situação de Alisson, o técnico Dorival Júnior deve chamar um outro goleiro para a posição.

O Brasil ocupa o quinto lugar com 10 pontos e busca a recuperação diante do Chile e do Peru. O primeiro duelo está marcado para 10 de outubro, em Santiago, contra os chilenos. Cinco dias depois, o time do técnico Dorival Júnior recebe a seleção peruana no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Cauteloso em relação à volta de Alisson no Liverpool, Slot deu moral ao reserva irlandês na entrevista coletiva. “Caoimh vai estar no gol do Liverpool”, afirmou. Ele esteve presente na vitória de 3 a 0 sobre o Bournemouth e sua atuação agradou ao comandante.

Para o jogo desta quarta diante do West Ham, a novidade pode ser a presença do atacante Federico Chiesa desde o início da partida. “Não acho que ele consiga jogar 90 minutos, mas ele consegue começar (como titular), na nossa opinião.”