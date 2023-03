Alison pede união para Santos sair da crise: ‘Focar mais que todo mundo’

Um dos jogadores mais identificados com o clube nos últimos tempos, Alison vem trabalhando forte para estar à disposição do técnico Odair Hellmann já na fase de grupos da Sul-Americana. Contratado no mês passado, ele deu entrevista nesta terça e falou das fortes cobranças que os jogadores do Santos vêm sofrendo por seguidas campanhas ruins no Campeonato Paulista.

“O time vive um momento emocional abaixo. Os mais velhos têm esse dever de tirar um pouco do peso da responsabilidade dos mais novos. Temos que treinar mais do que todo mundo. Focar mais do que todo mundo. Estou de volta para ajudar da forma que for preciso para mudar essa situação”, afirmou o volante em entrevista coletiva.

Aos 30 anos, Alison se recupera de uma grave lesão no joelho. Por causa de divergências quanto à decisão de cirurgia e tratamento, ele acabou rescindindo o contrato com o Al-Hazem, da Arábia. “Tive que pensar em mim e entendi que o melhor seria operar e me cuidar no Brasil. O Santos colocou toda a estrutura à minha disposição. Nada melhor do que estar em casa, onde me sinto bem e estou determinado a dar a volta por cima”, comentou.

Neste período de confinamento, Alison vem usando o tempo para se fortalecer ainda mais mentalmente a fim de poder ajudar o clube da melhor maneira. “Hoje sou um cara muito mais maduro e os tombos e os fracassos me fortaleceram. Sou muito forte mentalmente. Tiro lado positivo de tudo. Sempre depois de uma queda, ou você se lamenta ou levanta e dá a volta por cima. Essa sempre foi a minha opção.”

Em relação à sua volta aos campos, tudo vem correndo dentro do planejado. Diante do cronograma, a resposta do jogador tem sido uma dedicação intensa para poder trocar os aparelhos da academia pelo contato com a bola e os trabalhos táticos e técnicos.

“Confiança está aumentando no dia a dia. Os treinamentos servem para isso. Estou muito bem e desde que voltei estive num período intenso. Agora teremos uma outra sequência grande de trabalhos. Com certeza vou estar à disposição para a Copa Sul-Americana.”