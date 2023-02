Alison dos Santos sofre lesão e deve perder parte da temporada após cirurgia

Um dos principais atletas do Brasil na atualidade, Alison dos Santos sofreu uma lesão no joelho e precisará ser submetido a uma cirurgia. Ainda não há previsão para o seu retorno aos treinos e às competições, mas é certo que o campeão mundial nos 400 metros com barreiras perderá parte da temporada.

Piu, como é conhecido, se machucou na segunda-feira, durante o aquecimento do treino, em São Paulo. Trata-se de uma lesão no menisco do joelho direito. “Nosso campeão mundial vai precisar passar por cirurgia”, anunciou o Comitê Olímpico do Brasil (COB), pelas redes sociais. “Força, Piu! Você é Gelado e vai voltar ainda mais forte.”

A equipe médica do COB ainda avalia qual tipo de cirurgia será realizada. Com base no resultado dos exames, eles vão optar por um procedimento mais simples ou por operação mais elaborada para corrigir o menisco. A escolha vai definir o tempo de afastamento das competições, que poderá chegar a seis meses.

A lesão vai afetar toda a temporada do brasileiro. Piu deve perder as primeiras etapas da Diamond League, o principal circuito de atletismo do mundo, e do qual é o atual campeão nos 400m com barreiras. As duas primeiras disputas serão em maio. Seriam estas etapas que ajudariam na preparação do brasileiro para o Mundial de Atletismo, marcado para agosto (entre 19 e 27), em Budapeste, na Hungria.

Ficou mais distante também o objetivo de Alison de quebrar o recorde mundial da prova neste Mundial. Para tanto, ele iria embarcar em março para os Estados Unidos. O atleta passaria a morar na Flórida para aprimorar a preparação para a temporada 2023 e também para a Olimpíada de Paris-2024, seu maior objetivo na carreira.

A equipe do brasileiro ainda não tomou uma decisão a respeito, mas a viagem terá que ser ao menos adiada. Tudo vai depender do tipo de cirurgia que ele fará e do tempo de recuperação.

Após brilhar em 2022, Alison era alvo de altas expectativas para a temporada 2023 do atletismo. Nos últimos anos, foi medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio, em 2021, campeão mundial no ano passado e apontava para voos maiores neste ano. Na quinta-feira da semana passada, a forte performance exibida em 2022 foi consagrada pelo Prêmio Brasil Olímpico. Ele foi eleito o melhor atleta masculino do País pelo COB.