Alison dos Santos fica em 3º em etapa da Diamond League em último teste antes de Paris-2024

Esperança de medalha para o Brasil na Olimpíada de Paris-2024, Alison dos Santos ficou em terceiro lugar nos 400 metros com barreira na etapa de Mônaco da Diamond League, em Montecarlo, nesta sexta-feira. Foi o último teste do brasileiro antes dos Jogos Olímpicos, que começam no dia 26 deste mês.

A aguardada prova marcou a primeira derrota de Alison na temporada. Até então, ele vinha dominando na Diamond League, com vitórias nas quatro primeiras etapas da competição. Nesta sexta, ele enfrentou seus maiores rivais, que também estarão em Paris-2024. O trio detém os melhores tempos da história da prova.

Alison terminou com o tempo de 47s18, atrás do americano Rai Benjamin, que faturou a medalha de ouro, com 46s67, e do norueguês Karsten Warholm, medalhista de prata, com 46s73. O trio fez uma disputa equilibrada, quase iguais até a oitava barreira. Até que Benjamin começou a destoar.

O brasileiro, mais conhecido como Piu, pareceu reduzir o ritmo nos metros finais, indicando que não tentaria um esforço final pelo ouro. Ou poderia estar se poupando, já pensando na Olimpíada. Foi a terceira vez no ano que o brasileiro correu acima dos 47 segundos. Ele esteve abaixo desta marca somente em duas etapas da Diamond League, em maio.

A prova aumentou a expectativa para um novo encontro entre os três atletas na Olimpíada. A final dos 400 metros com barreiras está marcado para o dia 9 de agosto, na reta final dos Jogos Olímpicos. Warholm, Benjamin e Alison, nesta ordem, subiram ao pódio na prova disputada em Tóquio, em 2021.