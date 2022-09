Esporte Alison dos Santos fecha ano perfeito nos 400m com barreiras com ouro na Suíça

Imbatível nos 400 metros com barreiras em 2022, Alison dos Santos se despediu da temporada nesta segunda-feira com vitória no Meeting Galà dei Castelli, na Suíça. Piu, como o atleta é conhecido, parte para as férias após ganhar medalha de ouro em todas as disputas de seu ano mágico.

O atleta brasileiro já havia conquistado o título mundial em Eugene, nos Estados Unidos, e da Diamond League, fechando com chave de ouro em Zurique, na Suíça, quinta-feira passada – também brilhou nas etapas de Doha, Eugene, Oslo, Estocolmo, Silésia e Bruxelas.

Piu terminou a última prova no ano, válida pela série prata do World Continental Tour, com 47s61, bem distante da marca de 46s29 que garantiu o título mundial. Mesmo assim, não foi ameaçado no Estádio Comunale de Bellinzona, na Suíça, cruzando com mais de um segundo de vantagem sobre o segundo colocado.

A medalha de prata na Suíça ficou com o francês Wilfried Happio, com o tempo de 49s06, e o bronze acabou com o cubano naturalizado turco Yasmani Coppelo (49s66).

Alison dos Santos permanecerá por algumas semanas na Europa descansando após a temporada perfeita de nove ouros. Ele dará continuação nas férias em São Joaquim da Barra, sua cidade natal, no interior de São Paulo, com a família e os amigos, antes de retomar os treinos.

A meta de Piu para 2023 é derrubar o recorde mundial do norueguês Karsten Warholm, de 45s94, cravado na conquista olímpica de Tóquio em 2021. Naquela decisão, o brasileiro acabou com o bronze. Na próxima temporada Alison defenderá o título da Diamond League e do Campeonato Mundial, em Budapeste, na Hungria, entre 19 e 27 de agosto.