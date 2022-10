Alison admite resultado ruim do Liverpool: “Deveria ter evitado o segundo gol”

O Liverpool frustrou os torcedores presentes no estádio Anfield no último sábado. Em mais um jogo apático pelo Campeonato Inglês, o time de Jürgen Klopp perdeu para o Leeds por 2 a 1. Um dos líderes da equipe, o goleiro Alison admitiu o sentimento de frustração.

“Essa é a Premier League. Nós não temos tempo para respirar. Temos que lutar jogo a jogo. Quando você tem resultados ruins em casa quando precisa de pontos é frustrante, mas não podemos deixar essa frustração continuar no próximo jogo”, falou o goleiro, à Sky Sports.

A derrota do último sábado quebrou uma invencibilidade de 29 jogos do Liverpool em casa. O jogo chamou a atenção por erros técnicos e individuais do time de Klopp, que não consegue enfrentar na competição.

“Nós temos que pensar muito sobre o que fizemos errado. Os dois gols que concedemos, não deveríamos conceder. Eu deveria ter evitado o segundo gol”, falou o goleiro.

Apesar de lamentar o segundo gol, o primeiro foi um erro gritante do sistema defensivo do Liverpool. Gomez recuou para Alison, que viu a bola passar em seu lado. Rodrigo, livre, completou para o gol. O time da casa até reagiu com Salah, mas voltou a tomar outro no apagar das luzes.

Com apenas quatro vitórias em 12 jogos disputados, o Liverpool tem 16 pontos e ocupa a nona colocação do Campeonato Inglês. Com 31, o Arsenal é o líder isolado.