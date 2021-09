Esporte Alexander Zverev vence pela 16ª vez consecutiva e está na semifinal do US Open

O alemão Alexander Zverev garantiu vaga na semifinal do US Open, ao derrotar, nesta quarta-feira o sul-africano Lloyd Harris, 46º do ranking, por 7/6 (8/6), 6/4 e 6/4, em 2h05 de partida. O campeão olímpico em Tóquio, número 4 do mundo, somou a 16ª vitória consecutiva na temporada.

Vice-campeão do torneio no ano passado, Zverev alcançou sua quarta semifinal de Grand Slam na carreira, ao perder apenas um set no torneio. Já Harris, de 24 anos, teve sua melhor participação em Grand Slam.

O primeiro set foi muito disputado. Zverev perdeu os três primeiros break-points e teve o serviço quebrado. Harris teve o saque, quando vencia por 5 a 3, mas cometeu vários erros, inclusive desperdiçou um set-point durante o tie-break, quando vencia por 6 a 5.

Zverev foi bem no saque no segundo set e aproveitou a única chance de quebra para abrir 2 sets a 0, apesar de revelar dores lombares. Mesmo assim, o alemão manteve ritmo forte e abriu 4 a 0 no terceiro set. Harris diminuiu para 4 a 3, mas não teve forças para impedir a vitória de Zverev.