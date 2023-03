Alex Telles revela duro trabalho psicológico para superar corte na Copa do Mundo

O corte da seleção brasileira em plena Copa do Mundo do Catar foi um dos piores momentos da carreira de Alex Telles. Com lesão no joelho direito, teve de abandonar os companheiros e o sonho de conquistar o mundo. De volta à equipe nacional para amistoso contra o Marrocos, o lateral-esquerdo vem treinando na equipe titular e revelou que precisou de intenso trabalho psicológico para superar o trauma.

“Foi o processo mais duro que eu tive na minha carreira a nível psicológico. Tive lesões mais sérias, mas a nível mental acho que foi o momento mais difícil”, afirmou o jogador em coletiva em Tânger, nesta quarta-feira. “O processo de recuperação contou com longos dois meses e meio, quase três… De recuperação, de foco e meu principal objetivo assim que eu deixei o Catar foi estar aqui novamente, treinando e representando a seleção brasileira.”

Ao ser informado da convocação por Ramon Menezes, Alex Telles celebrou como um recomeço na carreira. “Um sentimento de muita alegria e de recompensa pelo trabalho que eu fiz nesses dois meses e meio, porque eu confesso que não foi fácil”, disse. “Desde o trabalho mental e físico, que é muito importante, todo o processo que eu tive para me adaptar, para voltar a treinar e ter força para dar o meu melhor e chegar aqui e ser lembrado pelo Ramon, ser lembrado nessa primeira convocação pós-Copa, mostra o quanto meu trabalho vem sendo bem feito e está sendo bem valorizado.”

Na seleção desde 2019, ele espera não sair mais. “Eu quero aproveitar essa nova oportunidade, esse novo trajeto, essa nova caminhada para poder ajudar a seleção da melhor maneira possível”, enfatizou. “Eu me vejo nos jogadores novos que chegaram porque eu participei desse processo em 2019 quando fui convocado pela primeira vez. Eu acredito muito que quem vem para cá obviamente é pela qualidade, mas também por muita ambição e a gente sabe que é o normal, é um processo de renovação.”

Nesta quarta, Ramon mais uma vez repetiu a formação da linha. Apenas no gol entrou Weverton por causa de um problema estomacal que impediu Ederson de treinar. Tentando dar entrosamento à equipe, o técnico nem fez testes.

Telles participou de toda a atividade e fez uma avaliação sobre o amistoso com Marrocos. “É um jogo duríssimo, o Marrocos teve uma participação na Copa do Mundo muito positiva. A gente espera um jogo muito duro, muito forte, ainda mais jogando como visitante, sabemos o quanto isso também muda a atmosfera do estádio”, avaliou. “Mas com os jogadores experientes que a gente tem, com a juventude dos novos jogadores que aqui estão recebendo uma oportunidade, acredito que a gente consegue fazer uma grande mescla para sair com o resultado da melhor maneira.”