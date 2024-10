Esporte Alex Sandro sente dores na coxa e é poupado no Flamengo para clássico e volta da Copa do Brasil

Herói do Flamengo contra o Corinthians ao anotar o gol do triunfo por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira, o lateral-esquerdo está fora do jogo contra o Bahia, no Brasileirão. O jogador sentiu um desconforto na coxa e, sem lesão, de acordo com o clube, será preservado.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Alex Sandro apresentou um desconforto na posterior da coxa direita e não foi relacionado para o jogo contra o Bahia. O lateral não tem lesão e segue trabalho de combate de carga no CT do Ninho do Urubu”, informou o Flamengo.

Inicialmente, Filipe Luís apenas descansa seu experiente jogador para não agravar o problema. A pausa da Data Fifa servirá para tratar o problema, visando o clássico com o Fluminense, dia 17, e a volta da Copa do Brasil, dia 20, na neo Química Arena.

Ayrton Lucas será o titular diante do Bahia. Sem Viña, com grave lesão e com retorno para 2025, o Flamengo evita problemas para sua meta na temporada, que é conquistar a Copa do Brasil. Mas alguns torcedores andam desconfiado do problema de Alex Sandro, já que ele havia falado que o time daria tudo para conquistar o Brasileirão e, de repente, surge a notícia do problema.

Jogando como titular na defesa de Filipe Luís ao Aldo de Léo Ortiz, o zagueiro Léo Pereira é a outra opção para o setor, mas improvisado. O time não terá um lateral-esquerdo na reserva.

O que também surpreendeu a torcida flamenguista nesta sexta-feira foi um post de Everton Cebolinha nas redes sociais. “Meu setor será algo assustador”, postou o atacante, em recuperação de uma cirurgia no tendão de Aquiles em agosto. Muitos desconfiam da possibilidade de ver o jogador em campo ainda em 2024 após a mensagem.