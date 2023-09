Alex Sandro se machuca em treino na Juventus e vê sonho de voltar à seleção adiado

Depois de se machucar e jogar pouco na Copa do Mundo do Catar, Alex Sandro esperava ser lembrado por Fernando Diniz na primeira convocação para as Eliminatórias sul-americanas para 2026. Acabou preterido por Renan Lodi e Caio Henrique e agora viu o sonho de ser opção para a segunda rodada ser adiado após se contundir em treino na Juventus.

O lateral-esquerdo começou entre os titulares nas duas primeiras rodadas do Campeonato Italiano, mas acabou perdendo a vaga contra o Empoli e a Lazio. Trabalhava para voltar diante do Sassuolo, no sábado, mas no treinamento desta quarta-feira acabou sentindo um problema físico e vai se ausentar por pelo menos 15 dias.

“Após a lesão sofrida durante o treino de ontem (quarta-feira), Alex Sandro foi submetido esta manhã a exames de diagnóstico que evidenciaram uma lesão de grau médio no tendão da coxa esquerda”, afirmou o Departamento Médico da Juventus.

O clube, porém, fez um prognóstico otimista quanto uma volta OAS campos rápida. “O jogador já iniciou o processo de reabilitação e repetirá os testes instrumentais em quinze dias para definir com mais precisão os tempos de recuperação”, afirmou, confiante em plena recuperação.

Uma coisa é certa. Só voltará a atuar após a parada da Data Fifa, em outubro. O lateral brasileiro perderá quatro jogos com o time italiano: Sassuolo, no sábado, Lecce, dia 26, Atalanta, 1º de outubro e o clássico com o Torino, no dia 7.