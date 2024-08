Alex Sandro chega ao Rio para reforçar o Flamengo: 'Ansioso para estrear' - O Liberal

O terceiro reforço dessa janela de transferências, Alex desembarcou no Rio na manhã desta sexta-feira para dar início ao seu ciclo no Flamengo. O jogador de 33 anos concedeu entrevista à FLATV para falar dessa nova fase de sua carreira.

“Acompanho o Flamengo desde pequeno. O futebol brasileiro está vindo em uma ótima evolução e obviamente que o Flamengo é um dos clubes que está fazendo isso crescer cada vez mais. Me sinto orgulhoso em vestir esse manto”, afirmou o lateral-esquerdo de 33 anos.

Após encerrar o contrato com a Juventus, da Itália, o atleta esteve em Portugal, onde aproveitou o período para manter a forma. O jogador se colocou à disposição do técnico Tite e disse estar pronto. “É chegar, falar com o professor, com a parte física e ver quando será essa linda data de estreia”, disse.

O atleta comentou sobre o seu tempo de Europa e de como isso pode ajudar na sua integração ao clube carioca. “Tive a felicidade de trabalhar com excelentes treinadores e jogadores desde que saí do Brasil”, afirmo o atlta que teve passagens pelo Porto, Juventus e seleção brasileira.

O elogio de Filipe Luís também foi comentado pelo lateral-esquerdo. “É um irmão para mim e sempre foi um espelho, desde o tempo de Atlético de Madrid. Eu olhava como ele jogava. Era uma inspiração”, afirmou.

Alex Sandro teve a contratação acelerada pela contusão do lateral-esquerdo Viña. No elenco principal, ele chega para disputar posição com Ayrton Lucas. Léo Pereira tem sido improvisado no setor quando o titular não pode atuar.

MICHAEL E DE LA CRUZ AUMENTAM LISTA DE DESFALQUES

O Flamengo segue sofrendo com a onda de contusões. Substituídos no duelo com o Bahia, em confronto válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Michael e De la Cruz foram submetidos a exames de imagens e tiveram constatadas lesões musculares. Assim, a dupla fica fora do clássico de domingo, com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

A boa notícia deve ficar com o retorno do centroavante Pedro. O jogador deve reaparecer no ataque para o duelo diante do rival paulista. A sua presença, no entanto vai depender do treinamento de sábado quando Tite vai definir se ele retorna ou não.