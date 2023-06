Alex Rins quebra perna após queda na sprint e fica fora da etapa da Itália de MotoGP

O piloto Alex Rins, da LCR, sofreu uma fratura de tíbia e fíbula da perna direita após uma queda na curva oito do circuito de Mugello neste sábado, durante a disputa da sprint. A informação foi confirmada pela comissão médica do campeonato.

O acidente com o espanhol aconteceu durante a quarta volta. Ele foi primeiramente levado à clínica do autódromo, mas depois precisou ser transferido de helicóptero para um hospital de Florença, onde as fraturas foram confirmadas após exames.

O próximo passo da equipe médica agora é avaliar a necessidade de uma intervenção cirúrgica para depois estipular o tempo de recuperação entre o processo de cicatrização e também a fisioterapia. A princípio, ele deve ficar fora das duas próximas etapas do calendário de MotoGP.

Rins foi o segundo piloto a abandonar a etapa italiana por motivo de contusão. Joan Mir, da equipe Honda, machucou a mão direita na sexta, durante a sessão livre de treinos, e não vai participar da prova.

Um outro acidente quase aconteceu neste sábado, em Mugello. Francesco Bagnaia e Alex Marquez estiveram próximos de uma colisão quando o piloto da Ducati retornava da sua segunda tomada de tempo e reclamou bastante do rival ao se recuperar do susto.

A etapa da Itália de MotoGP acontece às 9 horas (horário de Brasília,) na manhã deste domingo, e tem na liderança isolada o italiano Francesco Bagnaia, da Ducati, com 106 pontos. Marco Bezzecchi, da VR46, vem em segundo com quatro pontos a menos. Alex Rins é apenas o décimo colocado na tabela com 47 pontos.