Esporte Alex deixa comando do time sub-20 do São Paulo: ‘Fui são-paulino nesse período’

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira que Alex deixou o comando do time sub-20 tricolor. Ídolo de Palmeiras, Cruzeiro e Coritiba por suas atuações como jogador, o ex-meio-campista de 45 anos está dando os primeiros passos na carreira de treinador, tanto que a experiência no clube são-paulino foi a primeira que teve exercendo tal cargo.

“Tenho uma gratidão enorme ao São Paulo por ter me dado essa oportunidade. Quero agradecer ao presidente, à diretoria, ao Muricy, aos funcionários e, principalmente aos jogadores, que me ajudaram muito a entender o dia a dia, o sistema todo. E em especial ao torcedor que me recebeu, me fez são-paulino nesse período, realmente é algo que vou carregar para sempre, um sentimento de gratidão”, disse Alex em entrevista à assessoria de imprensa do São Paulo.

Alex foi contratado em abril de 2021 e somou bons número comandado os garotos de Cotia. Em 88 jogos, teve 51 vitórias, 18 empates e 19 derrotas. Comandou o time em campanhas de destaque, como o vice-campeonato brasileiro da categoria, em 2021. Também chegou à semifinal da Copa São Paulo e do Campeonato Paulista da atual temporada, além de ter alcançado as quartas de final do Brasileirão.

“Agradecemos muito ao Alex e também ao PC por esse um ano e meio de trabalho no CFA. Fomos o clube que deu a primeira oportunidade como treinador a ele e tivemos como retorno muita dedicação e incontáveis aprendizados. Desejamos muito sucesso nos novos desafios”, completou. Francesco Moretto Junior, diretor adjunto da base.

A última partida de Alex no comando do São Paulo sub-20 foi na eliminação para o Corinthians na semifinal do Estadual, na tarde de quinta-feira. Mesmo vencendo por 2 a 1, os garotos são-paulinos não foram à final, já que perderam o jogo de ida por 4 a 1.