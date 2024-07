Alemanha usa músicas infantis para evitar ‘espiões’ antes de jogo na Eurocopa

Jogando em casa, a seleção da Alemanha faz jogo decisivo contra a Espanha pelas quartas de final da Eurocopa nesta sexta-feira. E, como toda partida importante pede uma preparação especial, a comissão comandada pelo treinador Julian Nagelsmann têm levado a sério o momento da equipe e tomou atitudes inusitadas para evitar “espiões” durante os treinamentos.

Ao redor do centro de treinamento que fica na cidade de Herzogenaurach, sede da equipe na Eurocopa, é possível observar a atuação de seguranças da Federação Alemã de Futebol (DFB) circulando com seus celulares tocando no volume máximo musicas infantis, mais especificamente a abertura do seriado animado Benjamin Blümchen, criado nos anos 1980. O objetivo é evitar que jornalistas, torcedores ou curiosos ouçam as instruções passadas no campo de treinamento. Para completar, a DFB instalou lonas altas que não deixam nenhum espaço para visualização entre elas.

Repórteres alemães do jornal Bild publicaram fotos ao lado de seguranças da seleção enquanto caminhavam nos arredores do complexo para fazer sua cobertura diária da equipe. Os alto faltantes dos telefones ecoavam a trilha animada que fala sobre um elefante alegre chamado Benjamin e que tem bons amigos.

Além da abertura do desenho animado, os seguranças da DFB colocaram Cheri Cheri Lady, canção da banda de euro disco Modern Talking lançada em 1985.

Essa não foi a única ação tomada por Nagelsmann para barrar os espiões na Eurocopa até aqui. Antes do empate por 1 a 1 com a Suíça, na terceira rodada da fase de grupos, o treinador alemão fechou totalmente a sessão de treinamentos. Nem os tradicionais 15 minutos de aquecimento foram permitidos.

A cautela do técnico da seleção não surgiu do nada. Quando treinava o Bayern de Munique, Nagelsmann sofreu com interferências de scouts de outros times bisbilhotando suas táticas nos arredores do centro de treinamento da equipe.

Além disso, durante sua demissão do Bayern, um dos motivos levantados pela imprensa alemã é de que sua namorada na época vazava desenhos táticos confidenciais do elenco. O próprio jornal Bild chegou a publicar essas imagens com ideias e escalações.

Há também uma cobrança esportiva pelo resultado e vaga nas semifinais. Isso porque a Alemanha vem de três eliminações precoces nas últimas competições de seleções. Nas duas últimas Copas do Mundo, em 2018 e 2022, caiu na fase de grupos. Na Eurocopa de 2021, caiu para a finalista Inglaterra nas oitavas de final.

A bola rola para Alemanha x Espanha às 13h (horário de Brasília) na MHP Arena, na cidade de Ludwigsburgo. A transmissão será feita pela Rede Globo (TV aberta) e Sportv (canal fechado).