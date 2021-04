Além de Lewandowski, Gnabry também desfalca Bayern diante do Paris Saint-Germain

O atacante Serge Gnabry, diagnosticado com covid-19, vai desfalcar o Bayern de Munique, nesta quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na Allianz Arena, diante do Paris Saint-Germain. O time alemão também não poderá contar com o artilheiro Robert Lewandowski, machucado.

Inicialmente descartado por causa de dores de garganta, Gnabry deu positivo para coronavírus após ser submetido a exame. O jogador está em sua residência e, segundo a diretoria do clube alemão, encontra-se “bem” e orientado pelos médicos do Bayern.

Com a impossibilidade de contar com Gnabry em campo, o técnico Hans-Dieter Flick deverá repetir o time que venceu o RB Leipzig na última rodada do Campeonato Alemão. O ataque deverá contar com Eric Maxim Choupo-Moting, ex-PSG, Kingsley Coman e Leroy Sane. Thomas Müller será o responsável por alimentar o setor ofensivo.

Flick afirmou que “poucas coisas mudaram desde a final” disputada na temporada passada com vitória do Bayern por 1 a 0. “Sabemos que precisaremos estar muito bem distribuídos em campo e reagir rapidamente quando perdermos a posse de bola. Ao mesmo tempo, temos de ter confiança para arriscar as jogadas e ter confiança em nosso ataque.”