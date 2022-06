Aleix Espargaro garante para Aprilia a pole na etapa da Catalunha da MotoGP

O piloto espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia RS-GP, conquistou, neste sábado, a pole position para a etapa da Catalunha de MotoGP, nona etapa do Mundial, a ser disputada neste domingo, ao completar a melhor volta em 1min38s742. Ele quebrou duas vezes o recorde da pista.

“Eu não tenho ideia (como eu fiz isso). Foi a mais difícil volta da temporada até agora. As condições eram super, super complicadas”, disse Espargaró em entrevista no pit lane. “Era tudo ou nada. Fiz uma volta absolutamente louca, deslizando por toda parte. Na verdade, não gostei muito da volta. Eu estava no limite a cada curva.”

Esta será a segunda vez na temporada que Espargaró vai largar na primeira colocação. Ele vai ter junto na primeira fila do grid o italiano Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), apenas 31 milésimos mais lento, e o francês Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), atual líder do Mundial.

“Hoje o objetivo era chegar nas duas primeiras filas e conseguimos primeira, estou feliz”, disse Quartararo, que lutou com a falta de aderência dos pneus desde sexta-feira.

A segunda fila vai ter o francês Johann Zarco, o italiano Fabio Di Giannantonio e o francês Jorge Martin, todos da Ducati. O italiano Enea Bastianini, da mesma equipe, que venceu três corridas nesta temporada, não avançou para o Q2 e vai largar apenas em 14º lugar.

A liderança do Mundial é de Quartararo, com 122 pontos, oito a mais que Espargaró. Bastianini tem 94, enquanto Bagnaia soma 81 e Zarco, 75.