Alef Manga marca em retorno após suspensão de um ano e Coritiba vence Amazonas na Série B

Com direito a gol de Alef Manga, que cumpriu suspensão de 365 dias por manipulação de resultados, o Coritiba voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro para seguir sonhando com o acesso. Neste domingo, o time paranaense superou o Amazonas por 3 a 1, no estádio Couto Pereira, em duelo válido pela 32ª rodada.

Com o resultado em casa, o Coritiba foi aos 44 pontos e subiu para a oitava colocação. O Mirassol, primeiro time dentro do G-4, tem 50. Já o Amazonas vem logo abaixo, na 11ª colocação, com 42, mas volta a ser pressionado pela luta contra o rebaixamento. O CRB, primeiro time dentro da zona da degola, tem 33.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado no Couto Pereira, mas o Coritiba foi quem mais tomou iniciativa e, por isso, criou as melhores chances. Aos 11 minutos, Josué recebeu na entrada da área e chutou firme, mas Miranda conseguiu desviar no meio do caminho e evitar o que seria o primeiro gol dos donos da casa.

O Amazonas respondeu em dois lances. Primeiro, aos 23, Bruno Lopes recebeu bom lançamento e ficou cara a cara com o goleiro, mas acabou batendo para fora. Aos 26, Diego Torres arriscou um chute forte de fora da área, mas mandou por cima. Mas, depois de algumas tentativas, o placar foi inaugurado nos minutos finais.

Aos 42, Vini Paulista recebeu na entrada da área e chutou. Marcão fez a defesa no primeiro momento, mas deu rebote. Natanael foi completar, mas acabou derrubado pelo goleiro. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Matheus Frizzo bateu com categoria e deixou o Coritiba em vantagem antes mesmo do intervalo.

Na volta do intervalo, o Amazonas até fez uma pressão inicial em busca do empate, mas foi o Coritiba que voltou a balançar as redes. Primeiro, aos oito com Lucas Ronier depois de um bate-rebate na área, mas o árbitro invalidou o lance por conta de um impedimento. Mas, na tentativa seguinte, aos 15, em um cruzamento na área, Ezequiel puxou Júnior Brumado na área e o árbitro marcou mais um pênalti.

Matheus Frizzo foi para a cobrança e mais uma vez, não desperdiçou, desta vez mandando a bola no canto oposto do goleiro. A partir daí, o Amazonas se mandou novamente ao ataque para buscar pelo menos o gol de honra. E, chegou o objetivo aos 28 minutos, quando Diego Torres cobrou falta na área e Barros ganhou dos zagueiros para cabecear firme para o fundo da rede. O lance ainda foi verificado pelo VAR, mas o gol foi confirmado.

Nos minutos finais, a partida seguiu movimentada, e Alef Manga, que saiu do banco de reservas após um ano sem entrar em campo, conseguiu deixar a sua marca. Aos 38, o atacante recebeu um belo passe de Vini Paulista e só completou para o gol, fechando o placar em 3 a 1 para o Coritiba.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 32ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o Amazonas recebe o Avaí, na Arena da Amazônia, às 21h30. Já no sábado, o Coritiba visita o Vila Nova, em Goiânia, às 16h.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 3 X 1 AMAZONAS

CORITIBA – Pedro Morisco; Natanael, Marcelo Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué (Alef Manga); Lucas Ronier, Júnior Brumado (Robson) e Matheus Frizzo (Figueiredo). Técnico: Jorginho.

AMAZONAS – Marcão; Ezequiel (Sassá), Miranda, Alvariño e Fabiano; Barros, Jorge Jiménez (Erick Varão), Diego Torres e Cocote (Douglas Santos); Robson (Igor Bolt) e Bruno Lopes (Dentinho). Técnico: Rafael Lacerda.

GOLS – Matheus Frizzo, aos 45 minutos do primeiro tempo. Matheus Frizzo, aos 15, Barros, aos 28, e Alef Manga, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ezequiel e Fabiano (Amazonas).

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).