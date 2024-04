Alcaraz vence 9 games seguidos, bate Thiago Wild e avança às oitavas do Masters 1000 de Madri

O brasileiro Thiago Wild até tentou, mas acabou sendo eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Madri ao perder, neste domingo, para o número 3 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h15min de partida, na quadra central Manolo Santana.

“Acho que joguei um nível muito bom. Eu cheguei para essa partida um pouco nervoso, não sabia como meu corpo se comportaria. Thiago bate muito forte na bola e isso me preocupou. Estou muito feliz com meu desempenho. Foi difícil no final, difícil lidar com o nervosismo. Já faz um tempo que não sinto esse tipo de nervosismo. Estou muito feliz por vencer no final e ter outra chance na próxima rodada”, disse Alcaraz.

Esta foi a quinta partida do brasileiro contra um atleta do Top 10 e a quarta derrota. O país não tem um tenista nas oitavas de final de um torneio de nível 1000 desde Thomaz Bellucci no Masters 1000 de Roma, em 2016.

Já Carlos Alcaraz continua sua busca pelo tricampeonato consecutivo do Masters 1000 de Madri. Em território espanhol, é a 23ª vitória seguida do atleta, que também foi campeão do ATP 500 de Barcelona na temporada passada. Nas oitavas de final, ele encontrará o alemão Jan-Lennard Struff, que passou pelo francês Ugo Humbert por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4. Eles fizeram a final de 2023 do torneio.

Com exceção do primeiro game, que Wild precisou salvar um break point, o primeiro set foi extremamente equilibrado com os tenistas confirmando o saque sem maiores problemas. Foi na reta final que Alcaraz mostrou seu potencial. O espanhol provocou duas quebras e confirmou a vitória por 6/3, após o jogo estar empatado por 3/3.

Alcaraz chegou a vencer nove games consecutivos e abriu, com extrema facilidade, 5/0 no segundo set. Apesar do espanhol ter praticamente decretado a vitória, Wild mostrou sinais de recuperação, provocou a primeira quebra no espanhol e diminuiu para 5/3. No entanto, o número 3 do mundo fechou o nono game para confirmar sua vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Madri.

Ainda neste sábado, o dinamarquês Holger Rune acabou sendo eliminado ao perder para o holandês Tallon Griekspoor por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 6/3. Já Andrey Rublev passou pelo espanhol Davidovich Fokina por 2 a 0, parciais de 7/6 (12/10) e 6/4.