Alcaraz supera Medvedev e encara Sinner na final do Torneio de Pequim

Principais candidatos ao título, o espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner vão disputar a final do Torneio de Pequim, nesta quarta-feira. Para alcançar a decisão, Alcaraz precisou superar o russo Daniil Medvedev, enquanto o número 1 do mundo despachou a surpresa local Yunchaokete Bu.

Com estes resultados, a final terá os cabeças de chave número 1 e 2 na capital chinesa. A partir de segunda-feira, Alcaraz estará de volta ao posto de vice-líder do ranking, justamente atrás de Sinner, que detém ampla vantagem na primeira colocação da lista da ATP.

Nesta terça, Alcaraz levou a melhor na semifinal mais aguardada do torneio. Ganhando embalo após decepcionar no US Open e também na final olímpica, o tenista espanhol não deu chances ao rival russo e venceu em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/3. Ele soma agora oito vitórias consecutivas.

Alcaraz busca seu quarto título da temporada, sendo o 16º da sua carreira. Em sua segunda participação em Pequim, ele tenta a primeira conquista. No ano passado, caiu na semifinal justamente em confronto com Sinner, seu adversário da final.

O líder do ranking se garantiu na decisão ao evitar a zebra com uma vitória sólida sobre Yunchaokete Bu, a surpresa do torneio. O número 1 do mundo venceu o 96º do ranking por 6/3 e 7/6 (7/3).

No retrospecto geral, Alcaraz tem vantagem sobre Sinner, com cinco vitórias, contra quatro do italiano. O espanhol venceu as duas últimas partidas entre eles, ambas neste ano, uma delas na semifinal de Roland Garros.

Sinner entrará em quadra com sua atenção dividida, como comentou na terça. No início da semana, ele foi informado de que a Agência Mundial Antidoping (WadA, na sigla em inglês) recorreu da decisão que o inocentou de um caso de doping. Assim, ele agora corre o risco de ser suspenso por até dois anos pela Corte Arbitral do Esporte (CAS).

“Estou tentando me concentrar no meu trabalho e fazer tudo o que posso para estar pronto para jogar”, afirmou Sinner. “Tento sempre dizer a mim mesmo que não fiz nada de errado, mas é claro que houve muitas noites sem dormir”, disse o italiano, que alega “contaminação acidental” para o caso de doping de que é acusado.