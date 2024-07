Alcaraz supera início ruim, vira contra americano e vai à semifinal de Wimbledon

Atual campeão, o espanhol Carlos Alcaraz deu sequência à defesa de seu título ao vencer, de virada, nesta terça-feira o americano Tommy Paul por 3 sets a 1 (5/7, 6/4, 6/2 e 6-2) pelas quartas de final de Wimbledon.

“Foi um jogo muito difícil”, disse Alcaraz. “No início do primeiro set e no início do segundo set, era como se eu estivesse jogando no saibro. Grandes ralis, mais de 10 ou 15 trocas de bola a cada ponto.”

O atual campeão de Roland Garros disse que teve que ficar forte mentalmente após perder o primeiro set. “Estou muito feliz por encontrar as soluções e o bom caminho”, afirmou o espanhol. Na semifinal, o número 3 do mundo enfrenta o russo Daniil Medvedev, que eliminou o italiano Jannik Sinner nas quartas de final em cinco sets (6/7, 6/4, 7/6, 2/6 e 6/3).

Para conseguir sua terceira vitória em cinco jogos contra Paul, Alcaraz acertou 7 aces e 36 bolas vencedoras, mas a chave foi a devolução. O espanhol venceu 62 pontos no saque do americano.

PAOLINI BUSCA NOVA DECISÃO

Em três participações anteriores, Jasmine Paolini nunca havia conseguido vencer uma partida em Wimbledon. O vice-campeonato em Roland Garros parece ter destravado algo na tenista italiana de 28 anos.

Nesta terça-feira, a número 7 do ranking precisou de apenas 58 minutos para marcar 2 sets a 0 (6/2 e 6/1) sobre a americana Emma Navarro, 17ª do mundo, nas quartas de final. A adversária de Paolini será a croata Donna Vekic, 37ª do ranking, que venceu a Lulu Sun, da Nova Zelândia, que veio do qualificatório, de virada e marcou 2 a 1 (5/7,6/4 e 6/1).