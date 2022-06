Alcaraz sofre, mas vence na estreia de Wimbledon; Hurkacz é eliminado

Quinto cabeça de chave de Wimbledon, o espanhol Carlos Alcaraz levou um sufoco do alemão Jan-Lennard, mas avançou ao vencer o duelo por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 7/5, 4/6, 7/6 (7-3) e 6/4, em 4h11min de partida. Com isso, o jovem tenista se vinga da derrota sofrida pelo adversário, no ano passado, em Roland Garros.

Alcaraz teve que ter cabeça fria para superar os obstáculos e vencer o alemão. Ele chegou a perder o primeiro e o terceiro set, mas conseguiu reagir, ainda mais após um quarto set equilibradíssimo, no qual correu risco de ser eliminado. No set final, foi seguro e se manteve vivo no torneio.

O espanhol fez apenas o seu primeiro jogo oficial na grama neste ano, já que vinha se recuperando de uma lesão no cotovelo. Ele comentou sobre a atuação desta segunda-feira. “Comecei em Wimbledon no ano passado com cinco sets e este ano fiz o mesmo. Isso quer dizer que gosto de jogar na grama, não quero deixar a quadra”, brincou Alcaraz, que completou: “Não esperava me mover tão bem como fiz hoje. Esta provavelmente foi a partida em que saquei melhor”, afirmou

Se Alcaraz venceu no limite, o mesmo não se pode dizer de Hubert Hurkacz, semifinalista da edição passada e que há pouco tempo havia sido campeão de Halle. O polonês foi surpreendido pelo espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (7-4), 6/4, 5/7, 2/6 e 7/6 (10-8).

Hurkacz começou o jogo totalmente irregular, cometendo 32 erros não forçados e perdendo os dois primeiros sets. Fokina teve a chance de liquidar já no terceiro set, mas sofreu a virada quando tinha a seu favor 5/3 e 40-0, mas não conseguiu fechar. O polonês venceu cinco pontos seguidos e viu uma chuva paralisar o duelo por 40 minutos.

Com isso, Hurkacz voltou com outra postura, conseguindo vencer o terceiro e o quarto set, mas acabou perdendo no quinto e decisivo set. Fokina desperdiçou quatro Match-point antes de confirmar o triunfo.

MAIS JOGOS

Ainda nesta segunda-feira, o americano John Isner passou da primeira fase ao vencer ao francês Couacaud por 3 sets a 2. Já o Italiano Jannik Sinner passou pelo suíço Stan Wawrinka por 3 sets a 1.

Destaque também para Kecmanovic, que venceu o australiano Millman por 3 sets a 1. Por sua vez, o espanhol Carreño-Busta abandonou, por conta de uma lesão, o duelo contra o Sérgio Dusan Lajovic, enquanto o jogo entre Carlos Taberner e Reilly Opelka foi suspenso por falta de energia.